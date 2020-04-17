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清晨最低13℃！溫暖少雨到下週　鋒面影響「濕涼」好多天

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

清晨受到輻射冷卻效應影響，最低溫出現在南投鯉魚潭13度。不過太陽露臉後氣溫會迅速升高上探31度，好天氣會持續到下週，下週二鋒面影響濕涼多雨，而且會持續很多天。

今(17)日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，西半部地區日夜溫差大。明(18)日南方雲系北移，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖仍為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(16日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日晴時多雲，白天微熱，早晚偏涼，日夜溫差大。今日各地氣溫：北部13至31度、中部14至30度、南部15至31度、東部13至29度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

週末(18、19日)兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率。今日金、馬，週末西半部清晨及金、馬，皆易有霧發生、影響能見度，應注意。

最新模式模擬顯示，下週一(20日)鋒面靠近，天氣仍為多雲時晴、舒適微熱，山區及北台灣局部地區有短暫陣雨的機率，西半部清晨及金、馬易有霧。下週二(21日)起鋒面影響，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣型態由「溫暖少雨」，轉變為「濕涼多雨」。

而模式模擬此型態，延續至下週末(26日)尚未見明顯改變；中部以北降雨機率較高，南部降雨機率相對較低。但模式超過7天的模擬，理論上「不確定性」逐漸擴大，故「濕涼多雨」到底將持續至何時？逐日各地的天氣變化又如何？模式都會不斷的調整，故應持續觀察最新資料。

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