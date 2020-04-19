避免成為防疫破口　翁章梁視察社福機構防疫演練

▲嘉義縣社福機構防疫演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嚴重特殊傳染性肺炎確診病例截至4月19日共398例，多個國家也出現長照機構群聚感染，導致住民確診死亡的案例。為預防嘉義縣社會福利機構發生群聚感染的風險，縣長翁章梁前往財團法人嘉義縣私立開元殿福松老人養護中心視察機構防疫演練，透過人力、空間分艙、分流方式及感控預防措施，降低病毒在機構內傳染的風險，讓機構人員確實熟悉相關應變處置措施，以確保狀況發生時能及時因應。

▲社福機構防疫演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府日前宣布，住宿式機構全面禁止家屬親友探訪；相對地，工作人員反而成機構群聚傳染最主要風險來源。因此機構防疫演練，設定內容將以工作人員確診後機構啟動應變計畫為重點，包含機構在防疫期間進行的分艙分流情形、工作人員確診後進行機構封閉樓層隔離作為、隔離裝備著裝方式、環境清潔消毒、餐食、物資運送方式，以及最後樓層解除隔離後的處理作為等進行演練。

▲社福機構防疫演練加強消毒清潔。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁在社會局長蕭英成，以及衛生局代理局長趙紋華的陪同下，前往開元殿福松老人養護中心視察機構防疫演練；會後則辦理綜合座談討論。翁章梁指出，為降低機構內的感染風險，希望家屬親友改以視訊、電話等方式代替親自探訪；此外，也呼籲機構工作人員在疫情期間盡量減少外出，進行照顧工作時要正確落實防護裝備。

社會局長蕭英成說明，實地演練會後製剪輯成影片，並放在社會局臉書供嘉義縣轄內住宿式機構觀摩；也期望各機構能依據機構房舍及人力狀況思考調整，以內化為自己的防疫應變作為。

▲翁章梁視察社福機構防疫演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，實地的模擬演練，為因應機構一旦發現確診案例，便可立即啟動應變措施，執行各項防疫作為；藉此也能提升機構防疫應變知能。目前嘉義縣社會福利機構共有37家，希望各機構能相互學習及參考防疫作為，並提升全體的防疫實戰力。

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