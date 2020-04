男划船出海...困荒島12hrs！樹枝寫4字獲救影片曝　警：把社交距離推向新高度

▲萊博維奇受困在名為Ruffle Bar的島嶼。(圖/翻攝自NYPD推特)

記者曾羿翔/綜合報導



紐約市36歲男子萊博維奇(Mikhail Leybovich)16日獨自划著皮艇出海,沒想到卻流落荒島,受困12小時才獲救,過程有如電影《浩劫重生》。據了解,萊博維奇是被困在布魯克林區牙買加灣的一個偏遠島嶼上。警方17日在推特公開當時的救援影片,笑稱該男把社交距離的帶到另一個新高度。

綜合外媒報導,萊博維奇回憶,他當時皮划艇要180轉彎時,浸水傾斜導致自己落水,於是決定游到最近的小島,花了15分鐘到達後,手機與身上的衣服都濕透。據了解,萊博維奇受困在名為Ruffle Bar的島嶼,當天氣候不佳。

萊博維奇還說,他發現了兩顆椰子,疑似是當地宗教信奉者所遺留的,「我把椰子打開並喝了裡頭的汁解渴,還找到了一條大布,在風一直吹來的環境下能包裹身體維持溫暖」。

同時,萊博維奇還在沙灘上發現了打火機並點火想引起注意。根據紐約市警察局(NYPD)公布的直升機鏡頭顯示,萊博維奇用島上收集的樹枝,在沙灘寫下「Help」求救訊號。

萊博維奇的爸媽當天晚上8點發現兒子沒回家,於是報警。警方出動直升機搜救,最後在午夜前找到人並送院檢查無大礙。消息一出有網友就表示,萊博維奇有如電影《浩劫重生》中的男主角查克。紐約警察局17日在推特上公開當時的直升機搜救影片,首席行政官還對此發文表示,萊博維奇將社交距離帶向新的高度。

A kayaker takes social distancing to the next level. #NYPD Aviation found the uninjured male stranded on a remote island in Jamaica Bay, Queens. Missing for over 12 hours the male signaled for help by starting a fire & spelling out help using nearby sticks before being found. pic.twitter.com/cqYqz8tLFG