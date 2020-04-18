11歲女童被「入珠12顆」的媽媽男友性侵　5歲弟嚇傻：變態叔叔趴在姐身上

▲台中高分院維持性侵同居女友女兒的男子的判決。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗1名綽號阿南的男子，利用載同居女友的11歲女兒和5歲兒子外出吃晚餐機會，在路邊強行性侵女童，即使女童跑出車外仍被拉回車內，阿南還威脅姐弟倆如果說出就殺掉，1個月後男童不經意說出，全案才曝光，更可惡的是，阿南生殖器還入珠12顆，造成女童下體多處撕裂傷，台中高分院認惡行重大，維持阿南妨害性自主罪7年10月的判決。

阿南原本和同居女友小貞結婚，但隔年離婚後，2人還是住在一起，小貞和前夫生的1男1女，住在小貞姐姐家代為照顧，2017年7月，阿南以送生活費為由，將姐弟倆載出去吃飯，結果載到一處偏僻路邊，阿南隨即從前座跨到後座，女童覺得有異，以要尿尿為由跑出車外，結果被阿南拉回副駕駛座。

阿南強行脫下女童和自己褲子，即使女童哭喊「不要」、「救命」，仍性侵得逞，阿南事後還勒住姐弟倆脖子，威脅不准說出去，否則就殺掉，姐弟倆回到阿姨家後，果真不敢講，姐姐回憶，褲子沾有黏黏的東西，但不知是什麼，弟弟則說，有看到變態叔叔趴在姐姐身上，姐姐在哭。

1個月後有天晚上，弟弟不經意說出，有次被叔叔勒住脖子害他尿出來，阿姨一問之下，震驚不已，隔天趕緊向社工報案。

檢警找來阿南和姐弟倆偵訊，也帶姐姐去驗傷，發現下體有6處撕裂傷，阿南坦承有入珠12顆，也有載姐弟倆去吃飯，但否認性侵犯行，阿南後來被依妨害性自主罪判刑7年10月，阿南不服上訴。

台灣高等法院台中分院表示，雖然女童因年紀太小，在記憶和言語表達能力上有限，但經由多次偵訊，並無重大岐異，加上當時在車內的5歲弟弟也指證歷歷，認為阿南惡行重大，駁回上訴，維持原判，仍可上訴三審。

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