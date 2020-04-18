健康人權全球平等！　加拿大媒體刊Dr.陳時中「千字文」：這是WHO的使命

▲加媒刊衛福部長陳時中專文。（圖／翻攝自ipolitics）



（中央社記者胡玉立多倫多17日電）

加拿大政治電子報（iPolitics）今天刊出衛福部長陳時中「新冠肺炎疫情凸顯台灣入WHO重要性」專文，籲請WHO及相關各方注意台灣長期對全球公衛防疫及健康人權之貢獻，堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動。

陳時中在專文指出，新興傳染病對全球人類健康及經貿旅遊的威脅不曾間斷，舉凡1918年西班牙流感、2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、2009年H1N1新型流感等全球大流行，乃至2012年中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、2014年西非伊波拉出血熱（Ebola）、2016年中南美洲茲卡病毒感染症（Zika）等區域大流行，皆因國際航空運輸加速散播全球各地，造成全球衛生安全不可避免的傷害。

更有甚者，2019年底從中國武漢傳出的不明原因肺炎，現已在全球各地爆發大流行，截至WHO 2020年4月8日統計數據，全球已有135萬3361名確診病例、7萬9235人死亡，影響範圍擴及211個國家／區域／地區，台灣亦無從倖免。

陳時中指出，台灣在經歷SARS慘痛經驗後，17年來面對各種傳染病威脅，嚴正以待，積極因應，從未輕忽懈怠。因此，台灣在2019年12月31日確認中國武漢發生不明原因肺炎，當日即啟動武漢直航班機登機檢疫措施，超前部署以預防人傳人風險；2020年1月2日成立嚴重傳染性肺炎疫情應變小組、1月20日成立三級開設中央流行疫情指揮中心、1月23日升級為二級開設、2月27日再升級為一級開設，有效整合跨部會防疫資源，全數投入疫情防治工作。

截至4月9日止，台灣已累計檢驗4萬2315例，共發現380起確診病例，其中本土54例、境外移入326例、5例死亡，經三次採檢均為陰性的出院者80例。台灣地理位置雖鄰近中國，每百萬人口確診數在國際間排名約第123名，顯示台灣防疫工作成效顯著。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



陳時中表示，台灣深刻體認傳染病無國界，為因應此波疫情威脅，在第一時間即依據國際疫情變化趨勢，滾動式調整邊境檢疫措施，包括登機檢疫、發燒篩檢、健康聲明需求及針對三級警告流行國家入境者執行14日居家檢疫。

此外，還建置入境檢疫電子系統，讓持有國內各電信業者手機門號的旅客，透過手機填報資料，健康申報憑證經由簡訊自動發送，與社區關懷及生活支持管理資訊系統串接，以利政府單位關懷及提供生活、就醫協助。

病患旅遊史亦註記在健保IC卡，提醒醫師留意，以及早發現可能個案，阻斷社區傳播。對居家檢疫或居家隔離民眾，亦經由電信業者與資訊的配合，採取隔離檢疫地點GPS定位追蹤，違法者依相關法源裁罰或強制安置，以阻絕可能的傳播。

台灣並提升實驗室檢驗量能，依疫情變化，逐步擴大監測採檢範圍，並回溯性採檢流感重症病人、社區上呼吸道監測個案、上呼吸道等群聚事件個案檢體檢驗結果為陰性者等高風險對象，找出可能病例，進行隔離治療。

同時，還指定50家區域及醫學中心、167家社區採檢院所，進行分級收治及採檢；另要求醫療院所設置專責病房或區域，以一人一室分艙分流原則收治隔離，避免院內感染。

台灣並於1月24日起管制醫療用口罩出口，同時徵用及擴充口罩生產量能，使國內口罩有效統籌運用；自2月6日推行健保卡實名制度，透過社區健保藥局及衛生所配發購買；3月12日起開放網路訂購、超商取貨，達到有限資源的最有效分配，確保醫療、防疫、民生與產業防備所需。

陳時中強調，疾病無國界，星星之火足以燎原，地方疫情控制不好，即可能造成全球大流行。維護全球衛生安全亟需全體人類共同努力，確保最佳量能因應公共衛生威脅與挑戰。

他指出，台灣雖非WHO會員，但無法獨善其身、置身於全球衛生安全之外，因此秉持世界公民責任，恪守國際衛生條例2005（IHR 2005）規範，主動向WHO通報確診病例，同時積極與日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國、加拿大、義大利、法國、瑞士、德國、英國、比利時、荷蘭等國及歐盟的疾病防治中心（CDC），分享交流確診病例、接觸者旅遊史、邊境管制措施等資訊。

台灣也將病毒基因序列上傳「全球共享禽流感數據倡議組織（GISAID）」供各國查詢，共同因應此波新興傳染病毒威脅，確保全球衛生安全不再因缺乏溝通及透明度而產生致命盲點。

陳時中指出，「台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣」，世界衛生組織本來就不該拒絕任何人，這是WHO的使命；但當前WHO受政治干擾把台灣排除在外，這是不智的。

他強調，台灣不論公衛經驗、醫療體系、健保體系、防疫上的快篩、疫苗、相關製藥能力和病毒分析能力，都可以跟世界分享。希望WHO經過這次疫情考驗後，可以認清疫情無國界，沒有一個地方可以被遺漏，任何地方遺漏都可能變成重大破口，任何地方的力量都不該被忽視，進而對世界貢獻。

陳時中籲請WHO及相關各方，注意台灣長期以來對全球公共衛生防疫以及健康人權之貢獻，堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」之願景。