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兩岸醫療專家舉行抗疫視訊交流　台灣專家好奇「中西藥結合治療」

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▲▼兩岸醫療專家舉行抗疫視訊交流　台灣專家好奇「中西藥結合治療」。（圖／新華社）

▲兩岸醫療專家舉行抗疫視訊交流。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣與江蘇的多名醫學專家16日舉行「蘇台抗疫視訊交流」，就新冠肺炎醫療救治和公共衛生防疫等議題進行交流。參與會議的台大醫院名譽教授高明見表示，希望通過建立平台，讓兩岸醫療衛生專家相互溝通，建立互信，儘早把疫情這個全人類的陰霾驅散。

根據《新華社》報導，江蘇省疾控中心主任武鳴表示，截至16日，江蘇已經58天無本地確診病例。江蘇實現了確診病例「零死亡」、參與救治的醫務人員「零感染」的目標。

武鳴也介紹了大陸新冠肺炎防控策略措施，主要包括建立聯防聯控機制，堅持「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）原則，堅持「四集中」（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治）原則，強化流行病學調查，加強密切接觸者追踪和管理，加大檢測力度，實行分區分級精準防控，加強公眾宣傳教育等。

▲▼兩岸醫療專家舉行抗疫視訊交流　台灣專家好奇「中西藥結合治療」。（圖／新華社）

報導提到，台大醫院名譽教授高明見、振興醫院副院長葉明陽、台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長朱茂男、台灣長照醫學會理事長劉伯恩、台大生物科技研究所教授楊寧蓀、桃園醫院顧問醫師邱淑媞等台灣專家對江蘇專家交流疫情防控經驗表示感謝，並就新冠肺炎確診患者是否會有肺纖維化的後遺症、無症狀感染者如何防治、新冠病毒感染和肥胖的關聯性如何等問題，向大陸專家提問。

高明見表示，第一次舉辦台蘇專家視訊交流，是希望通過建立平台，讓兩岸醫療衛生專家相互溝通，相互了解，更好建立互信，並互相關懷，彼此鼓勵，希望儘早把疫情這個全人類的陰霾驅散。

報導還指出，兩岸專家還就中西藥結合治療新冠肺炎、加強衛生知識普及、增強兩岸衛生交流等問題交流了看法，並期望通過視訊、電郵等多種方式加強溝通交流的願望，並希望兩岸同胞攜手合作，早日共同戰勝疫情。

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