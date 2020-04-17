感染源不明個案結案再+1！女保全期滿「仍未找出原因」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前為止累積395例新冠肺炎，其中有10例本土病例感染源不明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日例行記者會中宣布，案336社區女保全案昨日結案，仍未找到感染來源。其中除了一名社區女性住戶遭感染，後續其餘接觸採檢都為陰性，顯示疫情並未進一步擴散。

國內到目前為止共有10例感染來源不明，包含案24、案27（死亡）、案34（死亡）、案100、案134、案156、案268、案322、案336、案379。至今日為止前面9案都已經宣布結案，僅剩案379北市酒店女公關仍追查中。

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陳時中今日宣布案366已經結案，該個案為50多歲北部某高級社區女保全，她的接觸者中有一名40多歲社區住戶遭確診列案347，兩人因團購曾接觸交談20分鐘，過程沒戴口罩，以發病時序推論，高度懷疑傳播途徑為保全傳染住戶，另因社區有完整監視系統，研判可掌握保全所有接觸者，當時並未公布足跡。至於追查中的北市女公關，匡列接觸者當中有21人需採檢，昨日已經全數檢驗完畢，都是陰性。

針對感染源不明個案，陳時中今也強調，衛生單位一直持續在查，也很希望釐清感染來源，但是經過所有瞭解到的軌跡路徑去重疊去湊，還是不清楚。他透露，近來想發展針對「有確診接觸過者」和「未來有確診接觸過的」先關資料進行串連，透過以前和現有訊息不斷串連，也許有一天串到也不一定。