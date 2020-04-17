全球衰退至2021年　大摩執行長：最糟將出現U及L型結合的復甦

實習記者周茹焮／綜合報導

美國金融巨擘摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）表示，新冠病所引發的全球性經濟衰退，沒有辦法在短期內復甦，預計持續至2021年，儘管如此，他也會與人民站在同一陣線「今年不會解雇任何人。」

高曼表示今年不會裁員，但仍擔憂長期的經濟衰退，難免迴避不了百萬人面臨失業困境，個人和企業拖欠的貸款額將超過銀行預期，「雖然目前無法做到讓所有人在一天之內，都可以使用公共交通的地步，但為了讓消費者及小型企業重返崗位，需要花上幾個月的時間緩和，使大眾再次感受到外面世界的穩定。」

▲高曼希望在今年下半年能實現經濟「V型復甦」。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

據CNBC報導，高曼希望在2020年下半年能實現經濟「V型復甦」，但實際上卻可能出現「U型」與「L型」之間的復甦情況，因為重啟城市及工廠運作需要花費更長時間。

V型復甦意味著經濟快速反彈，台灣也曾在金融海嘯時期，出現V型復甦，GDP在2009年衰退1.57%後，隔年馬上成長了10.63%，但這樣的景象是非常難見的。

如果是U型復甦，可能要花較長的時間恢復經濟，只能靜待時間過去撐過低基期；L型復甦則是經濟走進吃不飽卻也餓不死的狀態，努力打拼的回報卻只有微小的成果。

美國實施的社交疏離措施，使疫情已逐漸進入緩和的情況，各界企業執行長及政府官員也開始議論經濟重啟之重要問題，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）認為，重啟經濟計劃預計落在6月、7月或8月，按照地區及公司分階段進行。