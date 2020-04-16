俄首批T-90M「突破式」戰車升級　裝甲塗層變了

▲T-90M戰車升級。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉專，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

俄羅斯T-90戰車問世已經快30年，今年又再推出升級版本，俄羅斯國防部宣布，最新型T-90M「突破式」(Proryv)於4月正式交付到部隊中。其搭載新砲塔、發動機以及搭載更先進的射控系統，預計在5月9日的勝利日遊行(Victory Day)有望首次亮相。

根據《塔斯社》(TASS)報導，俄羅斯陸軍司令基瑟爾(Sergey Kisel)表示，陸軍在4月接收到第一批T-90M升級版，將交付給西部軍區的塔曼禁衛師(Tamanskaya)，該部隊已經部署在俄羅斯五個領土區域上。

T-90M升級主要安裝新的砲塔與引擎，射控系統也有更進一步的改良，不論日晝都能使用武器，並且能與其他作戰車輛交換數據，強化聯合作戰的能力。裝甲上也有附有特殊塗層，類似最新型T-14外層所使用的材料。報導中指出，俄羅斯軍方消息人士透露，今年5月9日的勝利日遊行，新型的T-90M將會登場，並首次通過紅場。

T-90是1990年代俄羅斯研製的戰車，主要改良自T-72，目前已經衍伸出多款型號。主要外銷型號為T-90S，主武器是一門125公釐2A46坦克炮，可發射9M119反戰車飛彈，有效射程最遠到5公里，也能鎖定低空目標像是直升機等飛行物。該款戰車使用國家現有越南、伊拉克、印度、敘利亞、亞塞拜然、烏干達、阿爾及利亞和土庫曼。