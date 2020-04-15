才爆出首起死亡病例！　羅斯福號又1人急送加護病房

▲ 美國航空母艦「羅斯福號」（CVN-71）。（圖／翻攝自維基百科）

記者康心禹／綜合報導

美軍羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航空母艦13日晚間傳出首起死亡病例，一名水兵在重症加護病房收治了4天之後，死於併發症。繼1人喪命之後，14日又傳出一名水兵被送進關島的加護病房，除了他之外，還有另外3名染疫水兵也在住院中。

綜合外媒報導，羅斯福號上染疫的水兵在13日出現了第一起死亡案例，他在3月30日就確診新冠肺炎，然後就被帶到關島海軍基地的隔離所，接受每天2次的醫學檢查，直到4天前收治進加護病房，在當地時間13日上午過世。

根據美國國防部官員透露，目前有4名水兵被轉診到醫院觀察，其中1名在14日因呼吸急促被送進加護病房。

美國海軍在一份聲明中指出，羅斯福號航空母艦上的4800人中，有589人確診，到目前為止有有92%的人員已經接受了病毒核酸檢測。

國防部部長埃斯珀（ Mark Esper）表示，「整個國防部對首名現役軍人因感染新冠病毒而死亡深感悲哀，我們仍致力於保護軍人及家人的安全，並繼續為擊敗病毒提供幫助。」

美軍目前已經有4艘航母出現新冠確診病例，分別是雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）以及卡爾文森號（USS Carl Vinson），這4艘航母均隸屬於太平洋艦隊，也就是說，美軍今年上半年計劃部署在太平洋的航母全部都有新冠肺炎確診病例。