他把E變F！「天體一姐」爆料國腳改車牌...自己也慘了

▲中國國腳于漢超。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國家男子足球隊球員于漢超因將自己的賓士車車牌從E塗改成F，遭到網友拍下，被警方處以行政拘留並罰款，連所屬的廣州恆大都將他開除。整起案件至此看似告一段落，但現在傳出，當初上傳影片的女球迷「天體一姊」反而被球迷聯盟開除會籍，理由是影響廣州隊球迷形象。

于漢超不僅是廣州恆大當家球星，中國國家男子足球隊成員，作為「國腳」之一，他卻被網友爆料，在廣州街頭塗改車牌，把自己的賓士車車牌中的E改成F。事發之後，影片一度在微博上被刪除，但紙包不住火，廣州公安之後表示，于姓男子正在接受調查，並依照交通安全違法行為，處以行政拘留15日、罰款人民幣5000元（約新台幣21000元），駕駛證並扣12分。

同一天，廣州恆大發出聲明，指于漢超嚴重違反大於2019年頒布的《三九隊規》中「九開除」的第九條，也就是有任何違法犯罪行為者就開除，因此決定開除，並呼籲所有球員一定要遵守規定。

▲于漢超被直擊當街竄改車牌。（圖／翻攝自微博／新浪體育視頻 ）

《澎湃》新聞報導，外界原以為此事就此告一段落，但當初上傳影片的網友，之後被發現是廣州恆大的一名馮姓女球迷，外號叫做「天體一姐」，在社交平台上有上萬名粉絲。

報導指出，天體一姐最先在微信群組看到影片，之後便將它上傳網路，影片也隨之擴散，客觀角度來說，其行為加速警方打擊不法，但沒想到，恆大球迷聯盟之一的佛山球迷聯盟15日發布公告，開除馮姓球迷的會籍，理由是「在網絡上發佈不正當言論，嚴重影響廣州隊球迷形象。」

報導提到，至於天體一姐發佈的「不正當言論」究竟為何，佛山球迷聯盟並沒有給出具體說明。其行為則在社交網站上引發熱議，許多網友表示，「舉報違法行為是公民應盡的責任，難道這也成了錯誤？」