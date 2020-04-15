快訊／新iPhone SE終於亮相　1.45萬就有蘋果手機

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

愛好小尺寸手機的果粉終於等到了！Apple於今（16）日凌晨再度「突襲」，發表了4.7吋的iPhone SE 2020，其邊框採用了圓弧的設計方式，回歸了Touch ID的實體按鍵；此款手機售價自399美元（台灣售價1.45萬元）起，並將於台灣時間4/17晚間8點開放預購。

根據官網顯示，這款手機的處理器，是採用與iPhone 11系列相同的A13晶片。新iPhone SE有三種容量選擇，分別是64GB、128GB，以及256GB，售價分別是：

64GB：14,500元

128GB：16,500元

256GB：20,000元

新iPhone SE支援無線充電，顏色選擇將有黑、白、訂製紅三色；新iPhone SE預計於4/24正式上市，台灣這次依然列在首波發售名單當中。

Apple指出，全新第2代iPhone SE，防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達1公尺水中最長可達30分鐘；iPhone SE還配備了熟悉的主畫面按鈕，採用藍寶石水晶設計，可保護感測器，而鋼環則用於偵測使用者的指紋，以使用Touch ID。透過Touch ID保障隱私且安全的替代方式，讓你無須輸入密碼就能解鎖 iPhone、使用 iCloud 鑰匙圈填寫密碼、登入App、授權App Store購買，以及進行Apple Pay交易。

前置和後置相機上的立體聲音訊錄製和電影級視訊穩定功能，讓影片更有如臨其境的效果。後置相機支援拍攝最高達 60 fps 的 4K 高畫質影片，iPhone SE現在具備延伸動態範圍，能以最高達30 fps來捕捉更多亮部細節。顧客也可以在前置和後置相機上運用「快錄」影片功能，不須切換離開「照片」模式即可錄製影片。

透過 iOS 13 先進的「相機」與「照片」功能，這些強大工具使得原生編輯變得更加全面和直覺，不似以往僅可用於編輯照片。

▼新iPhone SE有黑、白、紅三色可選。（圖／翻攝自Apple官網）