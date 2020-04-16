　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓醫護人員得到更多防護　大盛實業捐贈護手霜給郭綜合醫院

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市大盛實業有限公司捐贈5百瓶護手霜給郭綜合醫院，以表對醫護人員辛勞敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市大盛實業有限公司捐贈5百瓶護手霜給郭綜合醫院，以表對醫護人員辛勞敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

醫護人員每天為病友服務，在新冠肺炎疫情仍相當嚴峻下，他們更在服務病人前後勤洗手、消毒，長久時間也易讓手部受到傷害，台南市大盛實業有限公司16日特捐贈5百瓶護手霜給郭綜合醫院，以表對醫護人員辛勞敬意與謝意。

熱心社會公益的大盛實業有限公司，是在台南市工商策進會媒合下，由董事長何傳來、總經理何嘉晟父子率員工，由市議員蔡筱微陪同，帶著大批護手霜，在郭綜合醫院榕華廳辦理捐贈，由郭綜合醫院副院長楊惠琳代表接受，楊副院長並代表院長郭宗正回贈感謝狀，感謝他們對醫護人員的鼓勵及實質上的幫助，院方將會妥善發給員工使用，好讓大家在全力奉獻之外也好好保護自己。

請繼續往下閱讀...

大盛實業董事長何傳來表示，新冠肺炎疫情延燒，醫護人員因頻繁洗手和消毒，許多人出現手部龜裂紅腫等情形，有鑑於此，公司捐贈自行研發生產的護手霜，期盼帶給醫護人員更多的防護，修護粗糙、乾裂的手，期讓大家心情更舒服，藉以提升工作效率，為更多的病友服務，他也希望有更多熱心的企業能共同響應，共同關懷在第一線的醫護工作同仁，為他們加油打氣，好為抗疫繼續奮戰。

台南市工商策進會總幹事李一道表示，在這波疫情期間，台南市工商策進會已媒合數次防疫物資捐贈，包括消毒酒精、防霧護目鏡、有氧飲品和昨天的護手霜，該會感謝這麼多愛心企業對社會的回饋，更要感謝一群默默付出，保衛家園的醫護志工，面對疫情風險堅守崗位。醫護人員受到立即使用，員工認為不油膩，手部較柔嫩，感覺很舒適。

蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍淡妝也仙氣　從小就靠「銀貂霜」養成

ET快訊
新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉
新iPhone SE超夯　台灣大哥大即刻開放預約
蘋果全系列「最低1折」特賣！這款iPhone現省2000..
分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！變「耳下全光男生頭」
台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

動團要修法「經訓練領證就能手術 」獸醫暴怒：瞎搞　農委會回應了

即／Home Hotel大安也成防疫旅館！「5,500起含三餐」20日開放預訂

LIVE／爭議夫妻回台註記「長榮事前不知」　指揮中心14:00說明

「潛伏期」1小時確診　適用港口機場！工研院研發「疫開罐」決戰境外

辣妹作陪好爽「歌照唱舞照跳」…下一秒慘了！2小吃部恐遭罰百萬

台灣防疫有多驚豔？醫妙喻：像公園阿伯拿到NBA總冠軍...

誠品將公布「新24小時書店」接棒據點！423世界閱讀日宣告

挖到高CP值甜點！家樂福推「五層芋泥寶盒」100元還有找　妹子一吃秒愛

新iPhone SE「1.5萬入手+Touch ID」　內行分析5款人買爆：有致命吸引力

大林慈濟人臉辨識系統全程不用手　「戴口罩」也抓得住

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

動團要修法「經訓練領證就能手術 」獸醫暴怒：瞎搞　農委會回應了

即／Home Hotel大安也成防疫旅館！「5,500起含三餐」20日開放預訂

LIVE／爭議夫妻回台註記「長榮事前不知」　指揮中心14:00說明

「潛伏期」1小時確診　適用港口機場！工研院研發「疫開罐」決戰境外

辣妹作陪好爽「歌照唱舞照跳」…下一秒慘了！2小吃部恐遭罰百萬

台灣防疫有多驚豔？醫妙喻：像公園阿伯拿到NBA總冠軍...

誠品將公布「新24小時書店」接棒據點！423世界閱讀日宣告

挖到高CP值甜點！家樂福推「五層芋泥寶盒」100元還有找　妹子一吃秒愛

新iPhone SE「1.5萬入手+Touch ID」　內行分析5款人買爆：有致命吸引力

大林慈濟人臉辨識系統全程不用手　「戴口罩」也抓得住

轎車停紅燈遭後方大貨車追撞　「車尾後座全不見」2人幸運逃劫　

市場觀望台積電法說會　台股收盤下跌71點失守10400點

吃幼鼠充饑！餐廳倒閉失去食物來源...老鼠餓癱街頭

台積電第一季每股賺4.5元　歷年單季次高

范世平酸簡勤佑設計「華航改名計時器」是搞文青：應補修政治學分

1歲嬰換尿布沒戴口罩！　西螺休息站擋下母女：回車上換…媽媽主播無奈吐苦水

不把病毒帶回家！超市安心採買3大攻略　專家：戴手套購物沒必要

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

時尚老頑童Paul Smith親口為「台灣加油」　手繪愛心卡片藏洋蔥

平價也有高規格！新iPhone SE支援Wi-Fi 6及Express Card功能

生活熱門新聞

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

PTT「護國神文」原PO低調回應：這只是應該做的

進好市多看到滿滿衛生紙　網曝原因

遭評《紐時》廣告自爽　阿滴高EQ回應了！

「護國神文」原PO身分曝！　回應藏洋蔥

滴妹真的要開飲料店！徵才曝薪資：最高45K

清晨10.6℃！　下週鋒面到「濕涼多雨好幾天」

穿白袍挺胸包口罩爆紅　正妹IG曝「真實身分」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

國內累計10起感染源不明！3案追查中

史上第一次！桃機一航入境「掛0」

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」

5款人買爆新iPhone SE！內行：有致命吸引力

守住台灣！指揮中心「86天沒休假」：這波又急又快

更多熱門

相關新聞

醫護只穿垃圾袋　大阪市長呼籲捐雨衣

醫護只穿垃圾袋　大阪市長呼籲捐雨衣

日本大阪市市長松井一郎14日在新冠病毒對策會議上表示，醫護人員缺少防護服可以使用，只能穿著垃圾袋來救治病患，但脫下垃圾袋可能也會讓病毒附著，希望民眾可以踴躍捐出家中未使用過的雨衣，任何花色、款式都會收購，將成立一個專門應對小組來收取物資。

勞動部：企業可善用臨場健康服務醫護人員　加強職場防疫措施

勞動部：企業可善用臨場健康服務醫護人員　加強職場防疫措施

超佛價！「酒精乾洗手＋文青風護手霜」必買

超佛價！「酒精乾洗手＋文青風護手霜」必買

使用乾洗手牢記「8步驟搓揉法」

使用乾洗手牢記「8步驟搓揉法」

王定宇送護目鏡守護醫護人員

王定宇送護目鏡守護醫護人員

關鍵字：

醫護人員防護大盛實業護手霜郭綜合醫院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面