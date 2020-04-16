讓醫護人員得到更多防護　大盛實業捐贈護手霜給郭綜合醫院

▲台南市大盛實業有限公司捐贈5百瓶護手霜給郭綜合醫院，以表對醫護人員辛勞敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

醫護人員每天為病友服務，在新冠肺炎疫情仍相當嚴峻下，他們更在服務病人前後勤洗手、消毒，長久時間也易讓手部受到傷害，台南市大盛實業有限公司16日特捐贈5百瓶護手霜給郭綜合醫院，以表對醫護人員辛勞敬意與謝意。

熱心社會公益的大盛實業有限公司，是在台南市工商策進會媒合下，由董事長何傳來、總經理何嘉晟父子率員工，由市議員蔡筱微陪同，帶著大批護手霜，在郭綜合醫院榕華廳辦理捐贈，由郭綜合醫院副院長楊惠琳代表接受，楊副院長並代表院長郭宗正回贈感謝狀，感謝他們對醫護人員的鼓勵及實質上的幫助，院方將會妥善發給員工使用，好讓大家在全力奉獻之外也好好保護自己。

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大盛實業董事長何傳來表示，新冠肺炎疫情延燒，醫護人員因頻繁洗手和消毒，許多人出現手部龜裂紅腫等情形，有鑑於此，公司捐贈自行研發生產的護手霜，期盼帶給醫護人員更多的防護，修護粗糙、乾裂的手，期讓大家心情更舒服，藉以提升工作效率，為更多的病友服務，他也希望有更多熱心的企業能共同響應，共同關懷在第一線的醫護工作同仁，為他們加油打氣，好為抗疫繼續奮戰。

台南市工商策進會總幹事李一道表示，在這波疫情期間，台南市工商策進會已媒合數次防疫物資捐贈，包括消毒酒精、防霧護目鏡、有氧飲品和昨天的護手霜，該會感謝這麼多愛心企業對社會的回饋，更要感謝一群默默付出，保衛家園的醫護志工，面對疫情風險堅守崗位。醫護人員受到立即使用，員工認為不油膩，手部較柔嫩，感覺很舒適。

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