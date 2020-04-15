「工作不順」父親偕女友輕生　兒緊急通報定位…濃煙中救出2命

記者陳豐德／新北報導

「先生，你起來！我是警察、警察啦！」9日晚間10時許淡水警方接獲報案，民眾稱他的父親與女友因感情及金錢因素，極有可能一起輕生，警方透過緊急協尋定位發現位置在淡水區八里堆山區，立即駕車沿著山區展開地毯式搜尋，所幸在短時間內在山區道路旁發現該部自小客車，經緊急送醫救治，兩人均恢復意識沒有大礙，家屬對於警方的即時救援萬分感謝。

▲淡水警接獲民眾通報，救回在車內燒炭的父親及女友。（圖／記者陳豐德翻攝）



賢孝派出所所長林正成與警員陳銘宣當晚獲報，黃男（47歲）與郭女（31歲）情侶2人駕駛自小客車到淡水山區疑似要輕生，透過緊急協尋手機定位，最後發話位置在淡水區八里堆山區，員警立在短短30分鐘內於公埔子產業道路旁發現該部自小客車，趕忙上前查看。

當時發現車上擋風玻璃刻意拉起了遮光簾，車內飄出濃濃的燒炭味道，一對男女倒臥在後座，對於員警的拍打、呼叫都沒有反應，疑似已經陷入昏迷且奄奄一息，所幸車門未上鎖，趕緊打開車門及後車廂讓空氣流通，並取出車內仍在燃燒的炭盆，經比對身分確認是通報協尋的情侶，但兩人已呼吸微弱意識不清，立即聯繫救護車將他們送到馬偕醫院急救，成功挽回兩條寶貴的生命。

黃男的兒子表示，父親近年因工作上不如意，身體狀況也大不如前，女友近年也患有憂鬱症，9日晚間接到父親的簡訊，內容透露輕生的念頭，電話又聯繫不上，擔心兩人發生意外，趕緊報案請求警方協尋，幸好有警方鍥而不捨的搜尋，及時將父親從鬼門關前救了回來。

警方呼籲，民眾遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，切勿貿然尋短，造成家人、親友永遠的傷痛。

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