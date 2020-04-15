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感染源不明個案已10起！師大生、女保全、女公關「3案追查中」

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前累計有395例新冠肺炎確診病例，其中有10例本土個案至今仍找不到感染來源。中央流行疫情指揮中心公布，目前還有3案仍追查中，包含案322（台師大學生）、案336（女保全）以及案379（北市女公關），發言人莊人祥說明，其餘案例依據潛伏期、接觸者追蹤期滿等因素，感染源雖未查明，但已經可以結案。

國內到目前為止共有10例感染來源不明，包含案24、案27（死亡）、案34（死亡）、案100、案134、案156、案268、案322、案336、案379；前7案都已經宣布結案，近期最新的是案268，一名北部工作室老闆，3月28日遭確診公布，莊人祥15日表示，因為接觸者已無新增確診且時間超過疾病潛伏期，宣布結案。

請繼續往下閱讀...

至於3例仍在追查中的包含案379為30多歲北市女公關，相關接觸者採檢21人，17人結果為陰性，4名職場接觸者採檢中；案336是50多歲北部某高級社區女保全，她的接觸者中有一名40多歲社區住戶遭確診列案347，兩人因團購曾接觸交談20分鐘，過程沒戴口罩；案322是20多歲台師大男學生，生活單純，其接觸者同寢室室友遭確診列案380。

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