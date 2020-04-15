慶祝台灣「0確診」　彰化窯烤限定PIZZA瘋狂66折大降價

▲彰化窯烤PIZZA店慶祝零確診降價大優待。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎台灣終於守住了！彰化1985窯烤PIZZA慶祝零確診案例，決定今明(4月15至16日)兩天，原價150元經典瑪格莉特義式PIZZA降價50元，1人限定2份，在臉書粉專公告後，從上午11時30分開店電話響不停，不到30分鐘已經賣出10多份，堪稱PIZZA界的人氣王。

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▲剛出爐熱騰騰的PIZZA。（圖／記者唐詠絮攝）

《ETtoday新聞雲》記者中午實地到現場，只看到窯爐內炭火不斷，王姓店長的手一直沒停過不斷的揉麵團、放餡料再放入燒窯內烤熟，店家門口排了好幾個顧客都在等剛出爐的PIZZA。

王姓店長說，現在全球疫情很嚴重，台灣還能保持零確診，可說是很難得，也希望用這種促銷PIZZA的方式，讓消費者都能了解到健康的重要意義。

▲剛做好的PIZZA。（圖／記者唐詠絮攝）

這家窯烤PIZZA店，從早上11點半經營到晚上9點30分，在地經營已經有8年的時間，講究的是皮薄餡多用料十足，價格又親民，因此到店的顧客非常的多，目前有在北部有展分店，近幾個月也稍稍受到疫情的影響，短少1成左右的客源，但無論如何，店長也說，大家共體時艱度過疫情，民眾健健康康，未來生意一定會再恢復榮景的，不用擔心啦。

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