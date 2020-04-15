「穿這樣實在太翹了」女控男教友傳露骨對話還摸胸　法官判無罪

▲女子指控男教友對她進行長達6年的言語、肢體性騷擾，向教會申訴未果決定提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

一名女子花花（化名）指控已婚張姓男教友對她進行長達6年的言語與肢體的性騷擾，向教會申訴卻沒獲得正面回應，因此提告。不過案經士林地院審理後，法官認為多位證人說詞有出入，以證據不足，判張男無罪。

判決指出，張男會傳「一週看你一次有點不夠，有點想你才打電話」、「腳要小心，請愛惜自己，不然我會心痛」、 「你今天穿這樣實在太翹了」等露骨訊息給花花，2018年2月明知花花曾主動告知其行為屬性騷擾，卻在同年6月見花花抱他孫子時，假借要把孫子抱回懷裡，趁機伸手摸花花肩窩、胸部，而花花因為申訴未果，這起摸胸事件成了壓倒花花的最後一根稻草，決定提告。

其中幾名教友都有出面證稱，花花的確有訴苦「張男摸她胸部」，也知道張男會傳不當字眼的訊息或者色情裸露圖片騷擾花花，卻都沒提到是否「目睹摸胸部」一事，在敘述摸胸部說法都不相同。

花花的父親則表示，有聽妻子敘述女兒被碰到胸部，非常不舒服，女兒一講到抱小孩的事情就哭哭啼啼的，但的確不曉得具體怎麼摸胸；張男公司的董事透過教友得知性騷擾一事後，也主動提醒張男「在教會跟人家糾紛的事情，要趕快處理」，不過該董事並無具體指出如何騷擾。

此外，張男當庭否認犯行，而法官認為就綜合上述說詞來看，難以確認張男是如何碰到花花胸部，因為證人們說法互有出入，以證據不足為由，判張男無罪，全案仍可上訴。

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