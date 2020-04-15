開館150周年館慶停擺：回顧大都會博物館前十大人氣展

因新冠肺炎（COVID-19）病毒於全球大流行，導致美國最大的博物館—「大都會博物館」周年紀念活動延宕。4月13日為紐約大都會博物館開館150周年，原本歡欣鼓舞的時刻，不僅有年度計畫的慶典，還有每年五月的時尚大展Met Gala，皆隨著疫情惡化不得不放棄舉辦。

▲《神聖之軀：時尚與天主教印象》（2018.05.10-10.08）

大都會博物館創建於1870年，這個全美最大博物館在其17個策展部門中，館藏共超過200萬件作品。到2019年，它擠身進全世界最多人參觀之博物館的第四名，吸引近650萬入館人次。然而，因目前發生世界性危機，館方被迫關閉至七月，估計將損失近一億美元。

博物館發出聲明，「在這高度挑戰的時刻，我們的內心深感沉重。而替代原先計劃的館慶活動，館方將藉此機會反思群體的恢復力，並思索藝術如何帶給人們安慰和啟發，即使是在當下這個最艱難的時期。」

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▲《蒙娜麗莎》（1963.02.07-03.04）



為紀念這個特別的情境，在閉館的同時，大都會的150周年網站上將提供大量數位內容，包含《Making The Met, 1870-202》虛擬預展，該展在館方重新開啟後，將以實體肉容首次亮相。

作者／Hakim Bishara

圖文來源／HYPERALLERGIG

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