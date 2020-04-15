美軍在關島秀「大象漫步」　展現足夠的戰力維護印太海域

▲大象漫步的場景壯觀。（示意圖／取自美軍官網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國目前已經有4艘航空母艦官兵出現新冠肺炎確診病例，嚴重影響到印太地區的部署，原以為戰力也隨著削弱，但沒想到美軍13日在安德森空軍基（Andersen Air Force Base）進行一項演習，以5架B-52H戰略轟炸機進行「大象漫步」（Elephant Walk），向各國證明了充分的戰力。

根據《The Aviationist》報導，安德森空軍基地位於關島，軍機在最短間隔起飛前，以緊密的隊形或順序滑行，然後再根據訓練項目的目標起飛或滑行回停機坪，在這項演習中，展現了太平洋空軍第36聯隊的戰備能力，證明有能力維護印太地區海域的穩定與和平。

此外，當天除了有5架B-52H戰略轟炸機之外，還有6架KC-135大型加油機、空軍RQ-4「全球鷹」無人機、海軍MQ-4C「海神」無人偵察機，以及海軍MH-60S「海鷹」直升機在關島跑道排成縱隊。

美軍4艘航母分別是雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）以及卡爾文森號（USS Carl Vinson），這4艘航母均隸屬於太平洋艦隊。