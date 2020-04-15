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台酒麵攤又逼瘋人！三杯雞乾麵新上市　酒香+蔥花爆量拌出熱炒經典美味

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▲▼台酒三杯雞泡麵宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲台式熱炒必點三杯雞化身泡麵啦！（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

說到台式經典雞肉料理，熱炒店必點「三杯雞」絕對是首推名單，軟嫩的雞肉灑上由米酒、醬油以及麻油混合成的三杯風味，起鍋後香氣撲鼻食慾大爆發，吃一口陶醉其中久久無法忘懷，恨不得三餐宵夜都來上一盤。但近日疫情嚴重，為了減少接觸感染，許多聚會都直接取消，但每到吃飯時間苦思「要吃什麼」的時候，就開始想念三杯的誘人香氣，總需要點東西解饞一解相思之苦，這時候就是台酒全新推出最台的「三杯雞」風味乾麵登場的時候。

一直以來端出許多經典酒香系列泡麵、陪伴大家度過美味時光的台酒麵攤，這次全新推出「三杯雞麵」風味乾麵，以台酒道地紅標純米料理米酒做為主調，搭配麻油、醬油混合成的黃金比例，調製成台式經典三杯風味。更誇張的是，這次還附贈一包中式料理精髓「蔥花」，只要將包裝打開再放入醬料、熱水，愉悅的聞著香氣等待，上桌前將附贈黃金比例的三杯醬包加入，看到麵條被染上香濃的醬色，令人食指大開，均勻攪拌後濃厚的三杯雞味噴發，嚐起來不死鹹不膩口，一碗麵三兩下就被扒光了。此外，在端上桌前淋上紅標純米料理米酒提香，最後撒上蔥花讓口感層次更加豐富，不用出門只需要短短幾分鐘，一碗直逼麵攤等級的三杯雞乾麵就可以端上桌。

▲▼台酒三杯雞泡麵宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

雖然近日因為疫情關係，少了跟朋友面對面狂歡的時刻，但沒關係，就靠台酒「三杯雞麵」陪伴度過居家時光。簡單的一包泡麵，卻蘊含著台酒麵攤身後的功力，酒香、醬香、蔥香完美融合在麵條上融合成順口的口感，特別是使用道地紅標純米料理米酒淋在麵條上提香，讓味道、層次更加滑順，形成視覺、味覺雙重震撼饗宴，光用聞的就會陶醉在19.5度的微醺氣氛當中，嚐進一口就會被濃厚的三杯香所吸引，堪成黃金比例的組合。

這樣的美味除了單吃就很涮嘴外，搭配上隨手能取得的各種配料，也可以讓美味輕鬆升級。例如擺上溏心蛋、青江菜，三杯醬香配上青江菜酥脆口感，瞬間就化身餐廳料理，如果再搭配上雞肉塊，混著黃金比例的醬料吃下肚，配合剛泡好的Q彈麵條，根本就如同到熱炒店現點一樣經典。

▼三杯雞麵搭配簡單溏心蛋、青江菜就能端出餐廳等級料理。

▲▼台酒三杯雞泡麵補拍2個畫面。（圖／記者周宸亘攝）

▼這次新推出的三杯雞麵，以道地紅標純米料理米酒混合麻油、醬油調製出誘人黃金比例。

▲▼台酒三杯雞泡麵宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

而這麼誘人的新選擇，會不會搶不到呢？別擔心，這次台酒三杯雞麵在各大通路、電商平台都可以找到它熱騰騰上市的身影，只要簡單點點滑鼠、手機就能讓三杯雞麵送到家門，還能減少出門面對病毒威脅的風險，徹底當個防疫小尖兵。即使在防疫期間，也千萬不能虧待自己的肚子，就讓用紅標純米料理米酒調配成黃金比例的三杯雞麵陪你度過艱辛疫情，簡單幾分鐘用熱水加上三杯雞麵，美味就馬上填滿空虛的胃，讓你充滿活力繼續跟疫情以及工作奮戰。

►熱騰騰台式「三杯雞麵」在這買！


 ▲▼台酒三杯雞泡麵宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台酒三杯雞泡麵宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

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