12行政區口罩販賣機下週上線？　北市：需克服3要素

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

實名制口罩販賣機搶先在信義健康服務中心上線，台北市長柯文哲指示下周12行政區全部上線。不過，北市副市長蔡炳坤14日下午受訪表示，12行政區都上線，包括三個要素，販賣機要足夠、中央資料庫介接、口罩數量，會努力克服困難。資訊局表示，一區將建置1至2台販賣機。

蔡炳坤說，這幾天看下來，剛開始買口罩要花1分20秒，後來40秒就可以完成，幾乎是減半，信義區健康服務中心頗有成效，市長希望擴及12個行政區。

蔡炳坤指出，12行政區都上線，包括三個要素，第一販賣機機身要足夠，第二，跟中央資料庫介接，第三，口罩數量，「不是只有機器去」，目前一個健康中心只有200組，但將來不是只有200組，努力克服困難，盡快讓12行政區販賣機建置起來。

至於因販賣機還要人力看管引發質疑？蔡炳坤認為，做任何事情剛開始，要做一些暸解，因此有配置人力，愈來愈純熟，人力就會減少，他們是站在從旁協助的立場，因為是新的東西，慢慢等到純熟之後，會變成比較日常，北市在人力的考量上很重視，千人防疫人力陸續上路，也會分配在健康中心。

資訊局長呂新科指出，會在一個禮拜後進行相關評估，納入12區擴大計畫，著重系統安全驗證，後勤補給，流程動線，民眾接受度反應等面向，持續調教，優化，預估一區有兩台基本量能，依照每個地方服務中心，配置1至2台。



成本部分，他說，今天擴大廠商說明會，希望還是要在中央防疫體系架構下，12區採試辦計畫，是不是常態性部署以及各縣市怎麼佈置，要中央討論、統籌；試辦計畫不會編列預算，但是一些線路費用、金流手續費，會編列預算。