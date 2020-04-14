「整形皇后」顧婕遭爆找兄弟逼簽本票…喊冤替友喬債被抹黑　提告妨害名譽

記者羅志華／台北報導

有「整形皇后」之稱的藝人顧婕閨蜜，日前遭張姓女子向媒體及在網上爆料，控訴被顧婕與她前男友逼簽鉅額本票，並稱2人有12萬的債務糾紛；顧婕在友人「水哥」、律師陪同下，於4月14日到北檢提告張女妨害名譽，除全面駁斥張女爆料內容外，更稱張女在高雄被40多人提告。

▲被譽為「整形皇后」的藝人顧婕，不滿近日遭張姓女子爆料逼簽本票，於4月14日到北檢提告妨害名譽。（圖／記者羅志華攝）

張小姐向媒體爆料，稱本來受雇於顧婕男友公司，不但遭欠薪半年、顧婕也向她借款12萬，不料無奈離職後某天，顧潔竟以聚餐為由邀約，找了一群兄弟設局逼她簽下本票，並指控顧婕與男友共欠她97萬。

顧婕至北檢提告受訪時，首先否認與張小姐間有借貸關係，反倒是張小姐有欠她工班朋友「水哥」的錢，她之所以會約張小姐出來吃飯，也是為了替水哥調解債務，並稱張小姐對媒體爆料簽本票一事，跟她前男友一點關係都沒有，更沒有向張小姐控訴的「找兄弟」；她也喊冤本來只是居間協調，不料竟「公親變事主」，還被張小姐抹黑詐欺。

▲顧婕友人「水哥」表示，張小姐欠他300多萬債務，本票是在協調後簽下，絕無強迫。（圖／記者羅志華攝）

「水哥」也表示，張小姐自2018年起，對他陸續欠下300多萬債務，本票是協調後她自願簽的，但至今仍未兌現，絕沒有強迫。

最後，有記者問顧婕「張小姐這樣妳還跟她交朋友！？」，顧婕則無奈表示，「那時候就不知道阿！」，顯得非常無奈。

我沒有遲到，是時間遲到了！