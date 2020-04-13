員警壓制拒檢屁孩挨批執法過當　侯友宜：支持分局作法

▲警方將車上4人壓制在地。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者黃巈禾／新北報導

15歲鄭姓少年7日晚間無照開車載3名友人出遊，行經新北市中和區莒光路、壽德街口時遇到警方路檢，鄭姓少年拒檢並逆向逃逸，差點撞到人，被警方在民享街攔下。警方將4人壓制在地後，有員警用腳踹其中1名少年的頭部，引發執法過當的爭議。對此，新北市長侯友宜表示，支持分局作法，但若完成執法過程，就不用進行沒必要行為。

侯友宜13日視察碧潭風景區，對於中和警察路檢將鄭姓少年等4名壓制在地，是否執法過當？侯友宜認為，自己是基層員警出身，支持警察強勢執法，對於所有罪犯不用客氣，一定要勇敢面對罪犯的挑戰，並強力回擊、強力執法。

侯友宜強調，雖然支持現場為了逮捕人犯而做出相對行為，不過，若已完成所有執法過程後，就不用沒必要的動作，這部分是支持分局的看法。

▲鄭男開車衝過路檢點。（圖／記者游宗樺翻攝）

鄭姓少年7日晚間無照駕駛一輛白色轎車，載3名友人出門，行經新北市中和區莒光路、壽德街路口時看見警方路檢，由於沒駕照怕被警方開罰，突然在攔檢點加速掉頭逆向逃跑，過程中差點撞上靠近的員警，其他員警見狀立即通報支援，最後在民享街將4人攔下。

鄭姓與蔡姓（15歲）、鞏姓（17歲）及戴姓（16歲）等4名少年被警方攔下後，除了不肯立即下車、不願配合警方盤查外，還數度在車內不斷向現場2名員警咆哮辱罵及吐口水，最後被趕到現場支援的多名警力合力拉下車壓制，全數帶回派出所依法偵辦。

警方在執法過程中，大喊「是不是趕著去投胎」、「這樣子很危險」等，要求少年趴好，其吵鬧聲引起附近住戶注意。從影片中可以看到，警方要求其中一名少年趴下時，另一名員警突然上前，用力狠踹少年頭部，住戶看到後大喊「打小孩喔」，員警聽見質疑後還回嗆，比出手勢要住戶下樓，雙方在街上隔空對罵。

整個過程被附近住戶拍下，影片上傳網路後引發社會議論，有人認為就算少年違法，員警沒權力用腳踹少年的頭，何況少年已沒反抗意圖，有人認為「有執法過當，甚至私刑的情況」、「已經壓制了，後續的動作就是野蠻的發洩行為」，但也有人認為少年拒檢、一度衝撞員警，這種執法力度剛好。

中和警分局表示，網路上的影片送交督察組調查後，認為該員警執法過程中確實有疏失，因此依規定予以陳員申誡2次處分，未來會加強教育，至於鄭男強闖路檢點、連續逆向及闖紅燈，已共告發7張罰單，事後將依公共危險罪嫌送新北地方法院少年法庭審理，其他3人在製作勸導青少年登記表後，交由家長領回。