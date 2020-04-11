侯友宜一個月前啟動擴大稽查　新北75間舞廳、酒吧自行歇業

▲私人娛樂場所示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市一個月前開始鎖定轄內舞廳、茶室、卡拉OK店等場所進行稽查，達成75間私人娛樂場館主性歇業，市長侯友宜11日加碼規定民眾進入市場、夜市及商圈一律配戴口罩、實施高標準人車管制及商圈總量管制、補習班、安親班採梅花座及人數管控，以分段分流或線上學習。

新北市轄內酒店和舞廳在各局處多年稽查、取締下均已不復存在，然尚存茶室、卡拉OK店、小型酒家、酒吧及舞場等場所，侯友宜早已將其列為重點稽查項目，一個月前指示警察局主動加強擴大檢查，結合公安小組與經發局、衛生局、消防局等相關機關，加強查察及柔性勸說配合防疫。

新北市政府表示，目前此類場所經過警察局查察勸導計有75家自主性歇業，含舞場5家，視唱業22家，酒家、酒吧、茶室業41家，卡拉ok小吃部7家等，會中再次指示警察局針對小型娛樂場所、小型陪侍場所，仍需持續管控人潮， 勸導自主性暫停營業。

侯友宜上午在第39次應變會議中指示，超前部署工作應再針對未歇業的小型娛樂場所、陪侍場所，勸導業者自主性歇業；觀光景點遊樂區應公告實施高標準人車管制，對不聽勸導者就裁處；夜市、市場及商圈一律配戴口罩，並進行總量管制；在補習班、安親班密閉空間一律戴口罩，應以時段分流、分班原則上課，或線上學習。

新北市除一再宣導戴口罩、保持社交距離外，在風景特定區已公告訂定人潮管制措施，約以每兩平方公尺一個人為計算基礎，同時，配合景區停車位滿5成時，將啟動分流機制，暫時關閉停車場，一旦限制人車只出不進時，強行硬闖者，將可依違反觀光發展條例第 64 條，處最高罰金10萬元，同時，凡是各地區相關景點、夜市或寺廟，也可依觀光地區，由主管機關依法裁罰。

針對夜市、市場及商圈管制，新北市府要求各市場、夜市自治會及商圈組織研擬總量管制計畫，請經發局協助夜市或市場自治會及商圈組織擬定總量管制計畫並管理執行，務必把感染風險降到最低。侯友宜強調對於夜市或商圈入口等，易形成人群停等之重要節點，均需疏導勸離。新北市政府4月11日即起公告夜市、市場及商圈一律配戴口罩，並進行商圈總量管制，除了市場處、區公所相關人員巡場要求民眾戴上口罩，亦將透過短期人力及防疫志工協助人流管制。