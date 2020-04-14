旅美夫妻、珊瑚公主號4人染疫醫療費0元！陰性隔離+採檢要付5.1萬

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

國內案384、393為旅美30多年的夫妻，兩人先後從紐約返台，在美已經有症狀，回台被確診引發網友撻伐。而珊瑚公主號7人返台有4人確診，另3人則需集中檢疫。根據規定，確診者的相關檢驗、治療費用由國家出；至於珊瑚公主號集中檢疫的3人，因為涉及「明知故犯」，隔離與採檢費用每人必須花費5.1萬元。

這對夫妻中的丈夫（案384）從4月3日出現咳嗽有痰等不適症狀，比妻子早一日於4月10日返國，機場後送就醫，11日確診。妻子（案393）於3月29日出現咳嗽有痰後續還有腹瀉等症狀，4月11日返國一樣機場後送就醫，13日確診。由於這兩人在1990年就赴美，長期旅美30年，指揮中心原先說明案393有健保身份，一度引發網友不滿「有病回台用健保」，後續經指揮中心清查則確認「無健保身份」。

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但其實國內規範針對第五類法定傳染病確診者，相關檢驗費用、治療費用都由政府負擔。指揮官陳時中14日記者會中也說明，個案不論有無健保身份，是本國人或者外國人，都會用國家的力量來幫助個案。

也就是說，包含爭議夫妻在內以及珊瑚公主號確診個案都無須負擔治療費用，但珊瑚公主號遊客在疫情期間仍搭郵輪涉及「明知故犯」，陳時中表示，出入風險區域，將額外徵收相關費用，雖然確診者治療由國家負擔，至於集中檢疫、採檢的費用仍要收取。

針對另外3名檢驗陰性需集中檢疫者。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，針對集中檢疫住宿費用每人每日3000元，每次檢驗則是3000元。以此計算，檢疫14天加上3採陰性才放行，每個人需自付金額約5萬1000元。