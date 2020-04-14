看到黑影急煞不來及！跛男手推車走路中　慘被撞飛17公尺當場亡

▲彰化市彰南路凌晨發生自小客車撞死路人的意外事故。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路5段凌晨發生自小客車撞死路人的意外事故！在建築工地工作的林姓駕駛(53歲)，茹素多年，下班吃完消夜後正要返回芬園家途中，就在抵達家門100公尺前，許男(50歲)正推著手推車在快車道上，林男看到一團黑影踩煞車已經來不及，將許男撞飛17公尺遠，當場頭破血流身體多處受傷，傷重不治。

▲彰化市彰南路凌晨發生自小客車撞死路人的意外事故。（圖／民眾提供）

彰化警分局第五組組長楊士漢指出，此起事故就發生在距離快官派出所前大約500公尺的地方，派出所也緊急加員警封鎖現場維持交管，以防止有二度車禍事件發生。林男茹素10餘年，沒酒駕，行走在一條經常要返家的道路，沒想到就在離家門100公尺前，發生撞死人的車禍意外，在事件發生後對自己的行徑也相當的懊悔不已。

▲彰化市彰南路凌晨發生自小客車撞死路人的意外事故。（圖／民眾提供）

楊士漢指出，許男無業雙腳受傷行動不便，以推車代替輔助工具行走，他的住家也是在車禍地點附近，警方通知家屬前來時，看到在帷幕內的許男已經傷重身亡，這景象悲由心生難過的無法言語，肇事的林男被警方依過失致死罪嫌移送。

▲彰化市彰南路凌晨發生自小客車撞死路人的意外事故。（圖／民眾提供）

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