南韓國會大選明登場！疫情爆發後第一國　戴手套口罩、隔離者分流投票

▲ 南韓國會大選提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩下，南韓第21屆國會大選將於15日正式登場，成為疫情爆發以來全球首個舉行全國性大選的國家。民調顯示，病毒並未嚇退選民，反而將讓投票率創下史上新高。

南韓選民15日上午6時至下午6時間可持身分證至投票所投票。為避免疫情擴大，選民進入投票所前需測量體溫、配戴口罩。若體溫高於37.5度或有呼吸道症狀，將被帶往獨立的臨時投票所。投票所內備有消毒洗手液及拋棄式塑膠手套，選民需在消毒後戴上手套，再領取選票，過程中盡量避免交談，排隊時也需依地上標示，與前後民眾保持1公尺距離。

過去許多民眾投票時會將投票章蓋在手背上並拍照上傳，以示完成投票。但防疫當局警告，將手套脫下後蓋章的過程中，手部可能污染圈票處，是相當危險的行為，應在完成所有投票程序後再將手套脫下，丟棄於投票所出口的垃圾桶。另外，在塑膠手套上蓋章也不適當。

▲ 選民排隊時前後需保持1公尺距離。（圖／路透）

南韓此前開放新冠肺炎確診患者以郵寄選票方式投票，上月28日已經截止收件。至於正接受居家隔離的選民，未出現發燒或咳嗽等症狀者15日下午5時20分起可以外出，出門時需告知管理單位，且只能步行或自行駕車前往，全程需配戴口罩，6時前抵達投票所，但需在外等待一般選民完成投票，圈票處也與一般選民分開，完成後應立刻返家。

每名隔離者完成投票後，選務人員會馬上消毒，再指引下一名隔離者入內。負責管理隔離者專用圈票處的選務人員也需穿戴防護裝備。

▲ 大選前夕，防疫人員忙著消毒投票所。（圖／路透）

為保障15日當天無法投票或無法在選區投票的選民，南韓於10日及11日舉行提前投票，不需事前登記。不少民眾擔心大選當天人潮會增加感染新冠肺炎的風險，紛紛趕在這2天外出投票。截至11日下午6時，累計多達1174萬人完成投票，提前投票率達到26.69%，寫下南韓歷史新高。然而，提前投票率創新高代表大選當天的出口民調準確度將降低。

延世大學政治學教授楊昇咸（Yang Seung-ham，音譯）指出，國家遭遇災難或危機時，執政黨通常會居於劣勢，但近來疫情趨緩，似乎使選情朝向有利他們的方向發展。南韓總統文在寅過去一年在創造就業和年輕人生活水平的問題上引來批評，但控制疫情的成果預計將對他所屬的共同民主黨選情帶來意想不到的正面效果。

南韓上次國會大選於2016年4月13日舉行，共同民主黨在300個席次中拿下123個席次。自由韓國黨當時取得122席，成為國會第二大黨，但現已解散，今年2月與新保守黨、向未來前進4.0合併為未來統合黨。另一方面，南韓歷史上國會大選投票率最高的一次為2004年第17屆選舉，投票率達到60.6%，此次選舉是否能夠創下新高也格外引發關注。

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