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瘋電影／A+瞎妹　這一代多元年輕人

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文／賴賴

▲▼A+瞎妹。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是導演的長片處女作，內容雖然是兩位女高三好友的生活日常，卻也充分帶出這個年代學生思想生活型態和思維，性向開放且易於接受的年輕人，在即將畢業之際，面對未來的決定，和對於以知固態思考的變化衝擊，有許多讓觀看電影時，一樣驚嚇到的設計，例如看起來像是混混的年輕男孩，其實早就拿到耶魯入學，或者對於生活技藝的喜好，早對未來有所規劃，所以你看到的混混，他其實混得比好學生還好。

品學兼優的優等生，只不過在成績上獲得良好的評價，事實上他們的生活除了考試讀書，卻荒廢了許多涉獵，交朋友和玩樂，都應該是學分之一，死讀書只是讓老師容易管理，對自己沒有加分，這些都是兩位女主在即將畢業之際，才理解到，於是趁著畢業典禮之前，要大玩特玩，不再是死讀書的形象，電影用一個晚上，把兩位閨蜜，從情感到生活，在大吵架時全盤托出，這是人與人交往中經常會面臨的窘境，真的搓破很可惜，但不溝通又很痛苦，電影給出良好的範本。

很有野心的一部作品，女主角也因此入圍了金球獎女主角，難得青春片可以廣泛的囊括這麼多生活瑣碎，很厲害的劇本。


片　　名：A+瞎妹
英文片名：Booksmart
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-03-20
片　　長：01時42分
導　　演：奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde)
演　　員：凱特琳黛佛(Kaitlyn Dever) 、 比妮費爾德斯坦(Beanie Feldstein) 、 麗莎庫卓(Lisa Kudrow) 、 傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

艾美和茉莉這對高中學霸，是死忠兼換帖的好姊妹。兩人即將步入大學之際，才驚覺過去四年錯過多少玩樂 機會，於是決定在畢業典禮的前一晚徹底解放，將過去沒有玩到的，在一個晚上一次補足。

▲▼A+瞎妹。（圖／yahoo）

▲印象中愛玩的小孩書念不好，電影告訴你時代改變了。

▲▼A+瞎妹。（圖／yahoo）

▲校園裡有多元組織，包含性向也都能被接受。

▲▼A+瞎妹。（圖／yahoo）

▲閨蜜好友又是成績優異，把時間都用來讀書，因此把握最後高三時光要好好放鬆一下。

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