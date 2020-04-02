瘋電影／血衛　人肉殺人武器靠記憶殺人

文／賴賴

瘋言瘋語：

感覺有俄羅斯電影風味，就是劇情曲折離奇但不合邏輯，視覺誇張炫目但符合娛樂市場，就是這種充滿男性賀爾蒙，打不死也打不痛的暴力武打，但以電腦特效完成成分居多，所以演員只要表情夠兇猛即可，雖然空洞但是好看，哈，典型娛樂片劇本。

整部電影幾乎就是馮迪索ONE MAN秀，這也是馮迪索最喜歡的個人風格電影，美國英雄風格，苦情中令人疼惜的人物塑造，戰爭下的悲情產物，感覺馮迪索要走阿諾史瓦辛格年輕時的路線，差別在馮迪索演技比較矯情，阿諾則是典型猛男無表情形象。

整體感是不錯看的，劇情流暢，就是商業娛樂片。



片 名：血衛

英文片名：Bloodshot

類 型：動作、科幻

上映日期：2020-03-12

片 長：01時50分

導 演：戴夫威爾森(Dave Wilson)

演 員：馮迪索(Vin Diesel) 、 托比凱貝爾(Toby Kebbell) 、 蓋皮爾斯(Guy Pearce)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱



取材自暢銷漫畫，士兵雷葛瑞森 (馮迪索 飾) 在一次行動中陣亡，死後被帶至RST公司進行試驗，並成功以超人類「血衛」重生。他的血液中存在著㇐批奈米技術大軍，擁有一股不可阻擋的強大威力—不但能帶來比平常更猛的力量，還能夠及時痊癒。但除了他的身體，RST也同時抹去他舊有的記憶，並控制他的思想。雷無法分辨什麼是真實還是捏造的假象，而他的使命，就是要找出真相！

▲清醒後，博士告知馮迪索所經歷的一切。

▲馮迪索成為所向無敵的人肉武器。

▲美女成為馮迪索獲得真相的關鍵。



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