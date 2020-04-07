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瘋電影／馬丁伊登　資本主義和社會主義都有瑕疵

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文／賴賴

▲▼馬丁伊登。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常高難度的一部探討社會主義與資本主義矛盾衝突的電影，導演以視覺調色與攝影調性，強化真實時代演進感，許多轉場設計都極具意境，以男主角的心路歷程，以及現實生活轉變的衝擊，諷刺了自我信念和現實人生的趨勢，非常厲害的題材，看完會想去看原著。

男主角演技精湛，難怪拿到影帝，從一個純樸的水手，充滿理想誠摯的心靈，經歷了貧苦交迫，最後卻以發表非自己所寫的大師作品成名，隨之而來的名利地位，一下子成為資本主義上流人士，厲害的諷刺內涵，重擊了主角自己的信仰，從此過著糜爛豪奢卻失去靈魂的生活，這個生命的軌跡，記錄了社會主義與資本主義缺陷，人類是否有能力駕馭超量的物質，而端正靈魂不受影響，這是最大的考驗。

貧窮困苦淬鍊靈魂而清澈，浮華豪奢使靈魂墮落，電影強而有力的批判著人性的卑微。


片　　名：馬丁伊登
英文片名：Martin Eden
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2020-04-01
片　　長：02時09分
導　　演：皮耶托馬切羅(Pietro Marcello)
演　　員：路卡馬林內利(Luca Marinelli) 、 潔西卡克雷西(Jessica Cressy) 、 丹妮絲薩迪斯科(Denise Sardisco)
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：海鵬


劇情大綱

馬丁爆紅成為作家，昔日退稿舊作、瞬間竟洛陽紙貴…
出身貧寒的水手馬丁伊登，在一次偶然機會，認識了伊琳娜和她的富豪之家。不僅伊琳娜家的豪華陳設、滿室書香，讓馬丁大開眼界；受過良好教育、舉止端莊的她，更讓他一見鍾情。尤其伊琳娜談論文學藝術，那種來自上流社會的學識與談吐，更讓馬丁感到心儀，渴望能得到她的垂青…。

為能配得上伊琳娜，馬丁決定奮發向上，他不僅全面改變自己，更在愛情驅動下發奮自學，立志成為一名作家。充滿文青魂的他，一心想為他所出身的底層發聲，伊琳娜卻只希望他能快快賺錢，兩人盡早結婚。馬丁雖然深愛伊琳娜，卻遺憾她原來跟別人沒有不同，只以上流社會的價值來看待他。就在他被渲染成為激進的社會主義份子時，伊琳娜終於跟他分手。

命運果然捉弄人，馬丁突然爆紅，搖身成為當紅作家。不僅昔日退稿舊作、瞬間洛陽紙貴，斷絕往來的親戚、也都回頭拍他馬屁，讓他更加感慨人性的虛華。但最讓他驚訝難過的是，一度拂袖而去的伊琳娜，此時回心轉意、渴望跟他重修舊好…。

【關於電影】

義德法砸1.4億重現史詩《馬丁伊登》愛恨交纏勇奪威尼斯影帝
由義大利、德國及法國聯合拍攝的電影《馬丁伊登》（Martin Eden），改編自美國知名作家傑克倫敦（Jack London）的半自傳小說，劇情描述：出身貧寒的馬丁伊登，因愛上富裕且教養良好的女孩伊琳娜，面臨了兩難抉擇：他立志埋首苦讀，成為一名作家，並迎娶心愛的伊琳娜；卻同時因為對社會理念與價值的堅持，和伊琳娜的布爾喬亞家庭之間，產生了嚴重的衝突…。義大利男星路卡馬林內利（Luca Marinelli）因為演出《馬丁伊登》愛恨交纏一生的作家角色，一舉擊敗布萊德彼特、亞當崔佛、強尼戴普及瓦昆菲尼克斯等巨星，榮登第76屆威尼斯影帝。

▲▼馬丁伊登。（圖／yahoo）

▲小學學歷太低，作品無法被採用。

▲▼馬丁伊登。（圖／yahoo）

▲所有的動力都來自於愛情。

▲▼馬丁伊登。（圖／yahoo）

▲認識了大文豪，在他過世後，盜用他的作品而成名。

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