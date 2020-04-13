國民黨團堅持「現金紓困」退席抗議　蔣萬安：若理性討論願繼續協商

▲國民黨團召開「紓困2.0協商破局 國民黨團立場說明」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃13日召集朝野黨團協商攸關行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案。由於國民黨團要求增列1000億元預算發現金紓困，未獲民進黨支持，歷經四個多小時協商仍無果，最後退席表達抗議，協商破局。游錫堃裁示，將於14日早上再召集一次朝野協商，若仍無共識，將留待院會表決處理。

國民黨團退席後，於晚間召開記者會。蔣萬安表示，現在已經很多勞工被放無薪假、被裁員，導致生活面臨困難，各行各業哀鴻遍野，他強調，政府強調發放「酷碰券」刺激消費，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，這些都是「振興」，是在疫情趨緩後才要做的，但國民黨認為直接發現金補貼，才是紓困的當務之急。

蔣萬安表示，協商時國民黨一再要求應回應民眾需要，且黨團版本提案也有相當計算基礎，根據綜合所得稅申報級距表進行排富，例如針對家戶所得兩百萬以上，以及有存款、房產等進行排富，估算出發放現金需要998億預算，可惜執政黨沒有回應廣大民眾的需求。

「接下來如果針對這個議題可以進行理性討論，我們願意繼續協商。」蔣萬安強調，今天協商不成並不會影響紓困執行，行政院長蘇貞昌再三強調，目前政府紓困金額達一兆五百億，其中已經通過、可以執行的有九千億，高達9成經費可以紓困，而現在只是針對一千五百億進行討論。

立委翁崇軍表示，很遺憾國民黨團的意見無法得到執政黨支持，他強調，如果預算案本週無法三讀，並不會影響目前預算執行，因為整個匡列的一兆五百億預算，目前各部會執行率不到5%，使基層反應「看得到，吃不到」，要求行政院針對預算執行狀況提出報告。

立委林奕華痛批，國民黨團要求政院提出成果報告，完全在打流水帳，執行率只有5%，包括針對無薪假勞工「充電再出發」，目前只發出71萬元；安心就業只發出0元，官方統計無薪假人數已有九千人，還不包括黑數，呼籲比照世界各國，包括英國、美國、日本、加拿大等國家，以發放現金方式來做第一步緊急紓困。

林奕華提到，總統蔡英文於2008年在臉書上曾提及希望「直接給予民眾現金」，才能擴大內需、刺激消費，「這是民進黨在野時的訴求，不知道是不是因為國民黨主張了，所以不做了。」