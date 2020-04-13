陸撞沉越南漁船惹怒美　林廷輝：AIT如大使館！PO國務院聲明表立場

▲林廷輝接受節目訪問。（圖／寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目主持人簡余晏提供）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中國大陸一艘海警船在4月初將一艘載有8名船員的漁船撞沉，引發美方不滿。台灣國際法學會副祕書長林廷輝表示，美國在台協會（AIT）在官方臉書帳號發出美國國務院的聲明，充分表明美國的立場，同時也象徵AIT已經有了如大使館一般的功能。

台灣國際法學會副祕書長林廷輝接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目主持人簡余晏和汪潔民的訪問並表示，針對中國海警船在4月初時，把一艘位在南海西沙群島附近的越南漁船撞沉一事，美國感到十分不滿，而值得注意的是， AIT更在官方臉書帳號上，發出美國國務院的聲明，象徵AIT目前有著與大使館差不多的功能。

AIT上的聲明是由美國國務院所公告的，充分表明他們的立場，聲明中寫道，中國不但執法過度，還非法主張海洋權力。林廷輝透露，越南的地理位置特殊，漁民出海時，就會經過敏感的「九段線」（台灣稱「11段線」，中國稱「南海斷續」，越南則稱「牛舌線」），然而中國卻去年就開始執法，進而造成中越關係緊張，也促使美方加強對亞太地區的部署。

林廷輝也補充說明，美國近年將戰略中心從中東移到亞太地區，更部署了兩棲作戰部隊；此外，因為中國不斷在台灣上空派出軍機、軍艦演訓，所以美方也派出電偵機、戰機繞台。林廷輝認為，繞台的行為未必是要對台灣發動攻擊，很可能只是在「政治對話」，展現大國與大國間的勢力範圍和軍事武力。