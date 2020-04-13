看完給WHO的信噗哧一笑　黃智賢：陳時中親自證明大陸沒隱匿

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國國務院多位眾議員聯合指控，世界衛生組織（WHO）忽略台灣警示、隱瞞疫情，還跟大陸一起打壓台灣。不過，WHO反控台灣電郵未提到「人傳人風險」，我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公開電郵內容，批評WHO「內行人說外行話」。對此，名嘴黃智賢表示，「陳時中親自證明大陸沒有隱匿」。

黃智賢13日在臉書上狠酸，「真相很有趣，常常，想要栽贓別人的人，會親手證實對方的清白，和自己的無恥」，台獨一邊想鑽進WHO，一邊把疫情演成台灣跟WHO的大戰，「想要演，也沒關係。問題是腦子不好，演技雖然誇張，但劇本寫壞了，兜不攏。」

黃智賢認為，台灣拚命踐踏大陸並邀功，說大陸隱匿，是台灣寫信告訴WHO是人傳人的，所以台灣有大功，WHO回應，台灣的信並沒有說是人傳人，那誰說了謊？陳時中11日公佈這封台灣在2019年12月31日寫給WHO的信，「看完信，我噗哧一聲，笑了出來」，這封信果然訊息量非常大，告訴大家許多真相，「台灣親手證實，大陸沒有隱匿疫情。證實，是美國跟台灣一直在栽贓大陸。」

黃智賢指出，信中提到「今天的新聞資料顯示，中國武漢報告了至少7個非典型肺炎病例（News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia were reported in Wuhan, CHINA.）」，這段話證明，大陸在2019年12月31日當日向WHO、全世界通告，武漢有7例非典型的肺炎病例，是肺炎，且是非典型肺炎，當然是呼吸道疾病。

黃智賢表示，台灣宣傳得好像台灣有強大的情報體系，深入武漢，發掘大陸要遮掩的機密一樣，「當時台獨宣傳，說是台灣向WHO警告，我就立刻說，如果台灣有任何資訊，難道不是大陸提供的？台灣如果有資料，正是證明了大陸資訊公開。果然，一切正如我料。」

針對陳時中說是台灣警告WHO人傳人，黃智賢指出，陳時中又替大陸證明清白，信中下一段是「他們的衛生當局回應媒體，這些病例不是SARS，但樣本還在檢察中，病例已經被隔離治療。（Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.）」

黃智賢批評，陳時中說寫隔離這個字，就是暗示人傳人，是對世衛的提醒「真是笑死人，第一，信中自己說了，是大陸對世界公開報告的。『隔離治療』，也是大陸對媒體公佈的。要你邀什麼功？不識字，也得承認自己寫的信吧！大陸而且已經認為，這不是SARS」。

至於這封信的目的，黃智賢指出，台灣希望從WHO獲得資訊，而不是警告WHO，信中提到「如果能提供相關資訊給我們，不勝感謝（I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.），在此預先感謝您對此事的關注。（Thank you very much in advance for your attention to this matter.）」。

黃智賢認為，大陸在2019年12月31日向舉世通報，台灣因為遭受過SARS的痛苦，所以對大陸通報的非典型肺炎，立刻關注，又想跟WHO 往來，寫信請WHO提供資料，「沒有什麼台灣暗示人傳人這種鬼話，是大陸自己告知，病人隔離治療中的，而為什麼隔離，也代表了不同的狀況。」

黃智賢還說，1月7日前，大陸就把病毒基因序列，向全世界公佈，還不夠快？「1月23武漢封城，這麼嚴重的事，全世界難道眼瞎了？」無論說什麼、怎麼說，都證明大陸沒隱匿疫情，「台獨的台灣，親自向世界證實了這件事，好不好笑？」