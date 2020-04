看完給WHO的信噗哧一笑　黃智賢：陳時中親自證明大陸沒隱匿

▲陳時中、黃智賢。(合成圖/記者林敬旻、黃克翔攝)

記者黃巈禾/台北報導

美國國務院多位眾議員聯合指控,世界衛生組織(WHO)忽略台灣警示、隱瞞疫情,還跟大陸一起打壓台灣。不過,WHO反控台灣電郵未提到「人傳人風險」,我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公開電郵內容,批評WHO「內行人說外行話」。對此,名嘴黃智賢表示,「陳時中親自證明大陸沒有隱匿」。

黃智賢13日在臉書上狠酸,「真相很有趣,常常,想要栽贓別人的人,會親手證實對方的清白,和自己的無恥」,台獨一邊想鑽進WHO,一邊把疫情演成台灣跟WHO的大戰,「想要演,也沒關係。問題是腦子不好,演技雖然誇張,但劇本寫壞了,兜不攏。」

黃智賢認為,台灣拚命踐踏大陸並邀功,說大陸隱匿,是台灣寫信告訴WHO是人傳人的,所以台灣有大功,WHO回應,台灣的信並沒有說是人傳人,那誰說了謊?陳時中11日公佈這封台灣在2019年12月31日寫給WHO的信,「看完信,我噗哧一聲,笑了出來」,這封信果然訊息量非常大,告訴大家許多真相,「台灣親手證實,大陸沒有隱匿疫情。證實,是美國跟台灣一直在栽贓大陸。」

黃智賢指出,信中提到「今天的新聞資料顯示,中國武漢報告了至少7個非典型肺炎病例(News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia were reported in Wuhan, CHINA.)」,這段話證明,大陸在2019年12月31日當日向WHO、全世界通告,武漢有7例非典型的肺炎病例,是肺炎,且是非典型肺炎,當然是呼吸道疾病。

黃智賢表示,台灣宣傳得好像台灣有強大的情報體系,深入武漢,發掘大陸要遮掩的機密一樣,「當時台獨宣傳,說是台灣向WHO警告,我就立刻說,如果台灣有任何資訊,難道不是大陸提供的?台灣如果有資料,正是證明了大陸資訊公開。果然,一切正如我料。」

針對陳時中說是台灣警告WHO人傳人,黃智賢指出,陳時中又替大陸證明清白,信中下一段是「他們的衛生當局回應媒體,這些病例不是SARS,但樣本還在檢察中,病例已經被隔離治療。(Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.)」

黃智賢批評,陳時中說寫隔離這個字,就是暗示人傳人,是對世衛的提醒「真是笑死人,第一,信中自己說了,是大陸對世界公開報告的。『隔離治療』,也是大陸對媒體公佈的。要你邀什麼功?不識字,也得承認自己寫的信吧!大陸而且已經認為,這不是SARS」。

至於這封信的目的,黃智賢指出,台灣希望從WHO獲得資訊,而不是警告WHO,信中提到「如果能提供相關資訊給我們,不勝感謝(I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.),在此預先感謝您對此事的關注。(Thank you very much in advance for your attention to this matter.)」。

黃智賢認為,大陸在2019年12月31日向舉世通報,台灣因為遭受過SARS的痛苦,所以對大陸通報的非典型肺炎,立刻關注,又想跟WHO 往來,寫信請WHO提供資料,「沒有什麼台灣暗示人傳人這種鬼話,是大陸自己告知,病人隔離治療中的,而為什麼隔離,也代表了不同的狀況。」

黃智賢還說,1月7日前,大陸就把病毒基因序列,向全世界公佈,還不夠快?「1月23武漢封城,這麼嚴重的事,全世界難道眼瞎了?」無論說什麼、怎麼說,都證明大陸沒隱匿疫情,「台獨的台灣,親自向世界證實了這件事,好不好笑?」