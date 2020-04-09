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陳致中要求比照台中市議會召開臨時會　卻遭他PO文酸到爆！

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▲陳致中批議會延期 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳致中舉例台中市議會在3月19日至25日也開過臨時會。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會日前召開程序委員會，在國民黨人數優勢下通過決議，原定4月16日召開的定期大會延至「疫情緩和後」再討論開議時間；對此，民進黨也使出反制辦法，市議員陳致中說舉台中市議會為例，想召開臨時會，台中市議員黃健豪則在臉書酸爆他。

高雄市議會第三屆第三次定期大會日前無限期延會，不過民進黨、時代力量等跨黨派議員，決定連署要求議會召開臨時會，邀請韓國瑜市長以及相關局處首長到會報告，有關疫情相關防治情形以及產業紓困振興及提昇觀光旅遊相關政策措施專案報告。議員陳致中舉例：「台中市議會3月19日至3月25日開過臨時會，主要討論疫情防治、產業紓困、觀光振興。面對定期會延宕，請問大家是否贊成高雄市議會召開臨時會優先處理以上事項呢？」

▲國民黨台中市議員黃健豪酸陳致中不要「逆時中」 。（圖／翻攝黃健豪臉書）

▲國民黨台中市議員黃健豪酸陳致中不要「逆時中」 。（圖／翻攝黃健豪臉書）

而台中市議員黃健豪9日則在臉書回應陳致中說：「可能是受到酒店及舞廳停業的影響，沒地方去，高雄市議員AKA阿扁之子AKA靠爸族AKA性好漁色高風險群的陳致中議員，對於他們議會要不要開議，居然扯到本人所屬的台中市議會。」

他說：「台中市議會的確在3/19-3/25開過臨時會，但防疫指揮官陳時中部長，剛好就在3/25那天宣布，建議停辦百人室內聚會，台中市議會原定在4月召開的正式定期會，配合防疫，目前已延期至5月。所以，高雄市議會要不要開臨時會，拿台中市議會當參考，有點違反時空背景原則，畢竟當時陳時中部長還沒建議各位取消百人室內聚會，希望陳致中議員不要逆時中。」

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