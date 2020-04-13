快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了　基隆住處遭警逮回偵訊

▲白冰冰遭網友恐嚇，憤而提告。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

白曉燕案23周年，但藝人白冰冰卻在愛女忌日前遭到女網友恐嚇。一名女子到白冰冰臉書留言，「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」、「殺死女兒的幫兇！」逼得白冰冰忍無可忍，於12日晚間委託助理到轄區警局報案，提告女子恐嚇、毀謗罪嫌。警方獲報後展開調查，並掌握女網友身分，稍早已前往女網友住處逮人，目前已經抵達林口警分局。

白曉燕命案是台灣司法史上最重大的刑案之一，1997年4月14日，就讀高中二年級的白曉燕一如往常出門上學，不料卻在林口住家附近遭到兇徒陳進興、高天民、林春生強押上車綁走載往五股租屋處，還將白曉燕以繩索綑綁手腳、並以黃色膠帶纏繞頭部，僅保留鼻孔呼吸。隨後3人再拍下照片、附上一截小指頭寄給白冰冰，向她勒贖1億3000萬台幣。

警方接獲通報後立即成立0414專案小組，並策畫在交付贖款時緝捕歹徒，不料歹徒戒心相當重，數度在付贖前爽約；警方為此展開大規模搜索，並在三重發現陳進興身影，當即展開圍捕，雙方發生槍戰，最終仍讓陳進興脫逃。該年4月25日，白冰冰還召開記者會，聲淚俱下請求各界一起「救救白曉燕」，無奈4月28日時白曉燕的屍體在泰山區中港大排被發現，死亡時間已有8至10天，且從遺體傷勢來看，白曉燕生前曾遭受嚴重的凌虐強暴，讓為人母的白冰冰痛徹心扉。

如今白曉燕離世已23年，白冰冰突在臉書遭到女網友恐嚇，憤而報案並提告恐嚇、毀謗。警方介入調查後，已經掌握女網友身分、家住基隆；家人在警方通知後才知道她竟然涉嫌在網路上恐嚇白冰冰，對此感到相當抱歉，表示將會全力配合警方偵辦。稍早警方已經在住處逮捕女子，並將其帶往林口警分局偵訊，釐清犯案動機。

▼恐嚇白冰冰的女網友抵達林口分局。（圖／記者陳以昇攝）