6點揭「唐湘龍力挺譚德塞」原因　范世平：有立場也要有是非

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴唐湘龍在政論節目上力挺世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），認為他對台灣的指控100％正確。對此，師大政治學研究所教授范世平在臉書列出6點反擊，直指唐湘龍是「堅持耍蠢的悲壯與算計」。

唐湘龍曾在「風向龍鳳配」節目上表示，美國總統川普把新冠肺炎源頭推給中國，「譚德塞一定是超弱勢的，我覺得他滿可憐的，你看他作為一個非洲裔的，坐在那個位子上面，我都覺得他好像孤立無援」，假設現在是美國公衛專家坐在那個位子，根本沒有人敢出手修理。

▲譚德塞認為台灣外交部主導種族歧視，讓他在這3個月內受到許多人身攻擊等批評。（圖／路透）

接著，唐湘龍話鋒一轉，反罵台灣噁心的部分在於否認譚德塞的指控，「發動網路連署的就是台灣」，力挺譚德塞所有指控都是100％正確，況且現階段川普轉移疫情焦點，台灣卻跟在後頭搖旗大喊，「我希望民進黨政府不要再下流了，因為你今天所有的反駁跟指控都不是事實」。

節目播出之後，唐湘龍的言論掀起各界正反意見熱議。經常在臉書發表時事見解的師大政治學研究所教授范世平，列出6點反擊，直指唐是「堅持耍蠢的悲壯與算計」，並酸諷他有「永遠與台灣主流民意對幹」的特質，凡事有立場沒有關係，重要的是要能辨別是非，譚德塞指責台灣外交部主導種族歧視，卻沒有證據，「唐湘龍憑什麼說『當然是台灣幹的』？」