《夫婦的世界》關鍵的櫻桃味護唇膏！隨意抹都有超美水光

韓劇《夫婦的世界》收視率不斷飆升，儼然已經成為本季最熱韓劇，其中讓老婆金喜愛開始覺得不對勁，都源自老公的外套口袋裡掉出一支櫻桃口味潤色護唇膏，其實這支Siero潤色護唇膏，在韓國早就被洗版，它不僅平價、還超級保濕，隨意一抹就有超美水光感。

而這支唇膏真正的主人正是最近被封為最強小三、《夫婦的世界》女二的韓素希，在劇裡她拿出這系列潤唇膏使用的畫面一出，讓這款潤唇膏詢問暴增。其實它上市已久，是韓國美妝品牌Siero的明星商品，平價美妝店olive young就能買到。

其實早在劇播出之前，這款潤色唇膏（Jealousy Archive Lip Plumper）在韓國就很紅，不僅被票選為olive young“回購率超高的美妝品”和“入店必敗品項”，instagram隨意一搜關鍵字，就有上千筆的韓妞試色推薦。除了平價之外(一支約14000韓元，台幣約340元），這款潤唇膏加入專利配方，讓其隨意抹在雙唇就能展現超美的水光感，同時抹起來有薄荷涼感，很多薄唇抹完會有澎潤嘟俏的微整效果，平日淡妝素顏都可以擦，升級整臉氣色非常方便。

韓素希擦的色調是＃PINK PEONY，也是韓國女孩最愛的桃紅色系，全系列共有13個色調，除了桃紅，對黃皮相當顯白的玫瑰紅＃Japanese Rose、煙燻玫瑰＃Beet、珊瑚蜜桃色＃Muse Coral同樣也相當受到歡迎。

※JASMINE LEE

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