　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《夫婦的世界》關鍵的櫻桃味護唇膏！隨意抹都有超美水光

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

韓劇《夫婦的世界》收視率不斷飆升，儼然已經成為本季最熱韓劇，其中讓老婆金喜愛開始覺得不對勁，都源自老公的外套口袋裡掉出一支櫻桃口味潤色護唇膏，其實這支Siero潤色護唇膏，在韓國早就被洗版，它不僅平價、還超級保濕，隨意一抹就有超美水光感。

而這支唇膏真正的主人正是最近被封為最強小三、《夫婦的世界》女二的韓素希，在劇裡她拿出這系列潤唇膏使用的畫面一出，讓這款潤唇膏詢問暴增。其實它上市已久，是韓國美妝品牌Siero的明星商品，平價美妝店olive young就能買到。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其實早在劇播出之前，這款潤色唇膏（Jealousy Archive Lip Plumper）在韓國就很紅，不僅被票選為olive young“回購率超高的美妝品”和“入店必敗品項”，instagram隨意一搜關鍵字，就有上千筆的韓妞試色推薦。除了平價之外(一支約14000韓元，台幣約340元），這款潤唇膏加入專利配方，讓其隨意抹在雙唇就能展現超美的水光感，同時抹起來有薄荷涼感，很多薄唇抹完會有澎潤嘟俏的微整效果，平日淡妝素顏都可以擦，升級整臉氣色非常方便。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

韓素希擦的色調是＃PINK PEONY，也是韓國女孩最愛的桃紅色系，全系列共有13個色調，除了桃紅，對黃皮相當顯白的玫瑰紅＃Japanese Rose、煙燻玫瑰＃Beet、珊瑚蜜桃色＃Muse Coral同樣也相當受到歡迎。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

圓臉最忌短瀏海、長臉適合WOB捲度、菱形臉適合男孩風短髮，5大臉型的DO&DONT髮型重點

《延禧攻略》視覺美學「莫蘭迪色」爆紅！快從指尖一起跟上潮流，15款【莫蘭迪指彩】推薦和指甲油挑選教學

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
廟會認識5天墜愛河！20歲男約少女「壞壞21次」下場曝
新加坡總理夫人「呃」遭出征！網「真實反應」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《夫婦的世界》關鍵的櫻桃味護唇膏！隨意抹都有超美水光

舊金山咖啡4大天王之一首度快閃台灣　引進必喝經典，還有城市特調

宅在家當遊戲王！Switch需求激增　也搶買萬元遊戲點數卡

【廣編】得恩堂眼鏡配多焦鏡片享滿意保證　再送護眼好禮

佛系賞櫻這樣做！社畜簡單3步驟打造「辦公室櫻花大道」　網笑瘋：借位賞櫻太有才

疫情影響換季收納　Top1單月訂單爆增20倍擠下衣物箱

【廣編】打破時尚規則　SOTTES永續環保的反叛奢華

百貨美食街防疫隔板可以「玩拍貼」　民眾：苦中作樂

【廣編】TOYOTA贊助李智凱、郭婞淳　品牌形象影片感動獻映

彰化家樂福首推得來速服務　100項商品「免下車」結完帳店員幫忙搬上車

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

《夫婦的世界》關鍵的櫻桃味護唇膏！隨意抹都有超美水光

舊金山咖啡4大天王之一首度快閃台灣　引進必喝經典，還有城市特調

宅在家當遊戲王！Switch需求激增　也搶買萬元遊戲點數卡

【廣編】得恩堂眼鏡配多焦鏡片享滿意保證　再送護眼好禮

佛系賞櫻這樣做！社畜簡單3步驟打造「辦公室櫻花大道」　網笑瘋：借位賞櫻太有才

疫情影響換季收納　Top1單月訂單爆增20倍擠下衣物箱

【廣編】打破時尚規則　SOTTES永續環保的反叛奢華

百貨美食街防疫隔板可以「玩拍貼」　民眾：苦中作樂

【廣編】TOYOTA贊助李智凱、郭婞淳　品牌形象影片感動獻映

彰化家樂福首推得來速服務　100項商品「免下車」結完帳店員幫忙搬上車

譚德塞、何晶惹議遭網友出征　江啟臣：避免延燒成不必要的敵意螺旋

拒絕主管飯局！護理師12天後「被離職」…遭嗆：領導說話妳一定要聽

影／台股破底危機已解除？財經專家：股市最壞時期已過去

新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」　手機訂餐外送在家輕鬆訂購

奧斯卡影后戴過的蕭邦珠寶登台亮相　蛋白石遊彩勾人　

疫情衝擊找不到工作！他積蓄全花光「搭帳篷」住山上3晚...網同感：太難了

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

娛樂稅首季創4年同期新低！哪個行業最慘　演唱會3月稅收幾乎腰斬

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

曾沛慈突現身王子生日趴！　意外合體任容萱勾《終極三國》回憶殺

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

消費熱門新聞

彰化家樂福首間推出得來速服務

百貨美食街防疫隔板「玩拍貼」

許光漢代言茶尋味新品贅沢煎茶

跟著網友3步驟KUSO佛系櫻花大道

「Four Barrel Coffee」快閃台灣

Switch需求激增　也搶買萬元遊戲點數卡

疫情影響換季收納　Top1單月訂單爆增20倍

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

行家激推！嘉義拾粹院「鯖」厲害

誠品進軍桃園青埔開2千坪大店

全聯滿額贈蔬果總動員24款免加價

SOTTES永續環保的反叛奢華

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

犁記跨界推鹹蛋黃冰淇淋大福

更多熱門

相關新聞

韓藝瑟38歲駕馭「碎花裝」逆生長

韓藝瑟38歲駕馭「碎花裝」逆生長

南韓女星韓藝瑟年近40歲凍齡美貌總是引發關注，近日她在IG上發文，除了剪了「妹妹頭」新髮型，迎合櫻花盛開之際也換上碎花套裝，簡直是各種超難駕馭的服飾在韓藝瑟身上都顯得相當合理，順勢獲得粉絲大讚：「穿衣範本。」

關鍵字：

VogueTaiwan美妝韓國

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

愛台洋妞直播雪白乳　捕獲健身男偷瞄

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面