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同理出發vs展現堅毅！阿滴更新「寫給世界的一封信2.0」　兩版說明全文曝

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▲阿滴、聶永真、沃草、張志祺、張少濂集資突破100萬。（圖／翻攝自阿滴Instagram、zeczec）

▲阿滴、聶永真、沃草、張志祺、張少濂集資突破100萬。（圖／翻攝自阿滴Instagram、zeczec）

網搜小組／鄺郁庭報導

阿滴、聶永真等人在10日發起募資活動，希望在《紐約時報》刊登全版廣告為台灣發聲，而阿滴稍早公開兩版廣告文案，並在12日的中午12點更新專案，貼出一份「〈 26,980 位台灣人民寫給世界的一封信〉第二版文案，兩版本奉上，版本選擇調查問卷」，在內文中說明調整方向，解釋兩版的初衷、思考點和論述。

阿滴12日中午12點在募資頁面更新專案，表示完成初稿後，他們收到來自各方的回應，吸收各種建議和訊息後，整理出9點改善方向，「在這些相同或相左的建議裡，我們在討論後，決定以『WHO CAN HELP? TAIWAN.』為開頭，並在『抬高格局、不打泥巴仗』的方針下，與深諳國際關係的專家們一同完成了兩個版本，供大家選擇與進一步的給予建議。」

請繼續往下閱讀...

阿滴下午1點多更在個人臉書貼文，直呼在第一版文案發出後，他必須向大家致歉，因為第一版的狀況，他接收到的任務是將團隊的中文公開信翻成英文，但時間緊迫，他的翻譯沒有仔細斟酌文字及語句，「再者，我也不應該以『代表台灣』立場書寫，這個集資專案頂多只能代表有參與集資的朋友們的聲音。」

阿滴也說，雖然他一開始只是抱著幫忙翻譯的心態，但過程中越來越清楚這個角色必須背負的責任。「為了更正以上錯誤，在過去這24小時內，團隊找到了深諳國際關係的專家與我共筆，把各處網友的建議與批評消化後，大幅度改寫了公開信，也就是現在的這兩個版本。」也強調，這次的經驗讓他學習、認知了自己不足的地方。

另外，對於募資多出來的款項實在引起太多猜測，阿滴就公告，「本次發起團隊的成員、平台都不會收取費用，之後一定會再公布專案帳目給大家看。」

▲阿滴發文更新募資進度。（圖／翻攝阿滴臉書）

▲阿滴發文更新募資進度。（圖／翻攝阿滴臉書）

以下為阿滴公布兩個版本的初衷、思考點與論述全文：

版本一、這是一封來自台灣，從同理出發溫暖的公開信。

在紐約跟加州這兩個重災區，較多民主黨支持者，大部分民眾並不關心也不在意川普強烈譴責中國以及WHO的言論。因為疫情，他們現在的情緒是低落的。所以，相對強調表達同理。恐慌的時候需要的是安定的力量，我們希望強調「幫助」的誠心跟實意，然後在其中同時帶到我們的壓力與處境。

我們想要跟災區中的人講什麼？台灣沒有高姿態的基礎、也沒有卑微的道理、沒有罵人的地位、也沒有人可以稱讚，我們希望從同理、感性面去切入。回歸一直以來共有的初衷和祈望，一起向世界正為疫情所苦與在前線奮戰的人們喊出來自台灣的加油。高聲喊話，讓大家知道即使一時孤單，台灣也會在這裡，與你同世界一起向病毒和高牆奮戰。

版本二、展現堅毅，敘述台灣能伸出援手。

我們在國際知名的美國報紙上買廣告，是希望美國人及紐時的英文讀者清楚瞭解，面對 WHO 秘書長的攻擊，台灣的立場有多麼不同。如果有人強硬的攻擊台灣，我們就不能軟弱回應，不然就違反了當初群眾與廣告的初衷。我們不是在乞求憐憫；我們是要展現信心與關懷。我們不是在訴求台灣受眾的疼惜，而是要呈現面對挑戰時的堅毅。

這種力量是美國人重視且欣賞的特質，他們喜歡有領導力的人。紐約州州長 Andrew Cuomo 在美國媒體上很受歡迎，在紐時的曝光量也很高，正是因為在這個危機中，他展現了堅定的信心與卓越的領導力，因此也應該要從廣告文案與節奏感中展現這樣的精神。

本文案由住在美國加州、每日閱讀紐約時報的英語母語人士所撰寫。文案符合英文寫作風格的重點，也就是簡潔洗鍊最能打動人心。紐時讀者不見得瞭解台灣的國情與處境，因此文案在語言與文化上都必須適當才能有效傳遞我們的意念。這意味著文句宜避免「以退為進」的弦外之音，以免讓讀者覺得誠意不足。

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