10外國遊客無視封鎖令「印度大街閒晃」　警罰路邊寫對不起5百次

▲ 封鎖令下的德里街頭空無一人。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度累計8504起新冠肺炎(COVID-19)確診病例,其中289人死亡。當局為控制疫情祭出封鎖令,未料一群外國遊客不顧禁令,在恆何附近遊蕩,被警察逮個正著,被罰在路邊抄寫500次「對不起」。

《印度斯坦時報》報導,北阿坎德邦警方11日在恆河上游瑞詩凱詩最受歡迎的景點塔波萬(Tapovan)發現一群無視封鎖令的外國遊客,一行10人來自以色列、澳洲、墨西哥和其他歐洲國家,當場要求他們罰寫「我沒有遵守封鎖令,對不起」。

塔波萬警察檢查站負責人庫馬爾(Vinod Kumar)說明,「警方接獲通報,一些外國人不顧禁令,從尼姆海灘(Neem Beach)到塔波萬的賽加特(Sai Ghat),在恆河附近放鬆。」他們出動巡邏,便發現這10名外國人。

當被問及為何在外閒晃,這群遊客向警方表示,他們以為從早上7時至下午1時間封鎖令放寬,便可出門閒逛。警方解釋,這段時間是讓人們外出採買必需品,而不是毫無理由地冒險外出。

庫馬爾手下的警員接著拿出50至60張白紙,給他們每人5張,要求寫下「我沒有遵守禁令,對不起」(I did not follow the lockdown. I am sorry)500次,作為懲罰。

庫馬爾提到,「我告訴他們,這是一個很輕的懲罰。如果他們拒絕照做,就會被列入黑名單,讓他們無法再次入境印度。他們同意接受懲罰,當場罰寫500次對不起。他們被嚴厲警告,不要在沒有任何理由的情況下冒險外出。」

根據北阿坎德邦旅遊局,約有1500名外國遊客因封鎖令受困,過去15天內已有700多人在使館的協助下返國。庫馬爾則表示,儘管實施封鎖,該地區仍有650名外國人,但往年在旅遊旺季應有2000至3000人。

