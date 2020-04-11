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WHO否認台曾提醒人傳人　陳時中公布電郵提5回應

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▲▼0411疾管署記者會。（圖／攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組（WHO）遭指控在中國去年底發生疫情後，置之不理台灣提出病毒能人傳人的警告，但WHO否認，宣稱台灣發的電郵未提人傳人。中央流行疫情指揮中心今(11)日發表5點聲明，強調當時已經特別強烈懷疑人傳人現象。我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

聲明如下：

請繼續往下閱讀...

1.疾病管制署自網路上得知，在中國武漢市發生至少七例非典型肺炎(atypical pneumonia)。中國慣稱SARS為「非典型肺炎」，此為冠狀病毒引起嚴重人傳人的疾病。

2.由於SARS的經驗，讓我們對本次疫情訊息感到高度警惕，因此隨即在2019年12月31日以電郵方式通報世界衛生組織(WHO)「國際衛生條例」(IHR)聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。由於當時疫情資訊不明，各項傳聞紛紛，為使各方能有高度警覺，尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

3.疾管署同時也聯繫中國疾病控制中心，希望取得更多疫情資訊。惟WHO IHR聯繫窗口僅回覆稱，已將我資訊轉給相關單位；中方則僅提供我方一則新聞稿。

4.由於我們強烈懷疑已有人傳人現象，且無法透過既有管道獲得釐清，我政府隨即於通報確認同日，依據有人傳人可能性的處理程序，啟動邊境檢疫強化措施，並針對從武漢入境班機派員進行登機檢疫作業。

5.疾管署也在1月中旬派遣專家去武漢瞭解疫情狀況、防治作為及病患暴露史。依據初步的研究，我們研判該肺炎確實會人傳人。

▲▼0411記者會公布電文。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲0411記者會公布電郵全文。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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