櫃姐淪落擺攤生意差　雞肉男一時嘴賤「晚上陪睡5千元」下場慘

▲陳、郭2人一時嘴砲被各被判賠2萬元。（圖／pixday）



記者洪正達／高雄報導

高雄一名曾任櫃姐的女子圈圈（化名）2019年在駁二特區擺攤時認識賣雞肉料理的陳男與郭男，在農曆春節期間因人手不足，郭男詢問圈圈是否願意協助擺攤，並開出每天2000元的薪資，圈圈並未立即答應，表示要考慮一下，但一旁的郭男卻說「如果陪晚上就給2000元」，陳男緊接著幫腔，「如果是我就出5000元」，圈圈火大報警求償，高雄地院審理後認定陳郭2人性騷擾，各賠圈圈2萬元，全案仍可上訴。

地院指出，案件審理時郭陳2人皆供稱因圈圈生意不好，基於好意之下才會詢問除夕當天來攤裡幫忙，上班時間從早上5點起直到中午日薪2000元，而且他們也只見過圈圈2次面，怎麼可能說出要她陪睡的話，但2人說詞立即被打臉，圈圈在審理時出示案發當天的LINE與閨密的對話紀錄，「隔壁大哥問我除夕要不要去幫他包雞肉，一天2000，他開玩笑說過夜加5000，我說我要去報警！在那邊不正經，剛剛我去換零錢，大哥又在問5000陪睡的事，整個讓人很生氣，我報案了，警察說馬上過來，因為一直有2個大哥在問，我很不開心」，閨密再次確認被要求陪睡事實，圈圈回答「對，兩個都開價，我今天不用做生意」。

圈圈在事發後情緒相當低落求助心理醫師，並經對方轉介到另名心理師接受治療，心理師說圈圈已受到性騷擾導致情緒起伏，可能的原因來自於自己在攤位附近的人談到性交易及價格等字眼，對她形同侮辱。

法官審理所有事證後，認定陳郭2人故意帶有性輕蔑調戲的言語，讓圈圈感到不悅、不舒服或難堪，已構成性騷擾又害她罹患憂鬱症，出現情緒間歇焦慮及低落，判處陳郭2人各賠圈圈2萬元，可上訴。