　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

櫃姐淪落擺攤生意差　雞肉男一時嘴賤「晚上陪睡5千元」下場慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲陳、郭2人一時嘴砲被各被判賠2萬元。（圖／pixday）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名曾任櫃姐的女子圈圈（化名）2019年在駁二特區擺攤時認識賣雞肉料理的陳男與郭男，在農曆春節期間因人手不足，郭男詢問圈圈是否願意協助擺攤，並開出每天2000元的薪資，圈圈並未立即答應，表示要考慮一下，但一旁的郭男卻說「如果陪晚上就給2000元」，陳男緊接著幫腔，「如果是我就出5000元」，圈圈火大報警求償，高雄地院審理後認定陳郭2人性騷擾，各賠圈圈2萬元，全案仍可上訴。

地院指出，案件審理時郭陳2人皆供稱因圈圈生意不好，基於好意之下才會詢問除夕當天來攤裡幫忙，上班時間從早上5點起直到中午日薪2000元，而且他們也只見過圈圈2次面，怎麼可能說出要她陪睡的話，但2人說詞立即被打臉，圈圈在審理時出示案發當天的LINE與閨密的對話紀錄，「隔壁大哥問我除夕要不要去幫他包雞肉，一天2000，他開玩笑說過夜加5000，我說我要去報警！在那邊不正經，剛剛我去換零錢，大哥又在問5000陪睡的事，整個讓人很生氣，我報案了，警察說馬上過來，因為一直有2個大哥在問，我很不開心」，閨密再次確認被要求陪睡事實，圈圈回答「對，兩個都開價，我今天不用做生意」。

圈圈在事發後情緒相當低落求助心理醫師，並經對方轉介到另名心理師接受治療，心理師說圈圈已受到性騷擾導致情緒起伏，可能的原因來自於自己在攤位附近的人談到性交易及價格等字眼，對她形同侮辱。

法官審理所有事證後，認定陳郭2人故意帶有性輕蔑調戲的言語，讓圈圈感到不悅、不舒服或難堪，已構成性騷擾又害她罹患憂鬱症，出現情緒間歇焦慮及低落，判處陳郭2人各賠圈圈2萬元，可上訴。

ET快訊
全球第一個職棒將開打！桃猿觀眾席「球迷現身」　網一看照片嚇壞
確診酒店女公關3/23-4/3都有上班！　新增6位客人為接觸
陳時中「全英文讀出完整電郵」　火大回擊WHO：這不是失職什
WHO否認台灣曾提醒人傳人　陳時中公布電郵提5回應
快訊／新冠肺炎再添3例「全境外移入」　累積病例385案
LIVE／第四批武漢類包機要來了　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「機械停車故障」夫妻帶孫女出遊遇驚魂　消防馳援救出祖孫3人

桃園男假裝開製麵廠　但這裡不賣麵粉…他在賣白粉

陸漁船越界捕撈愈來愈過分！竟然還有「海上加油船」　海巡扣回全船大消毒

快訊／高雄大樹舊鐵橋附近驚見「1男浮屍」！　身分待釐清

櫃姐淪落擺攤生意差　雞肉男一時嘴賤「晚上陪睡5千元」下場慘

畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

半裸男持西瓜刀闖火鍋店亂揮…警壓制猝死　父親慟：壓到沒呼吸

福義軒竟是血汗工廠！　女移工斷手意外查出「多次違法超時工作」重罰15萬

懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

人妻洗澡不關門！小王「懂暗示」矜持辯：把她當妹妹看…綠帽夫獲償10萬

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

快訊／「機械停車故障」夫妻帶孫女出遊遇驚魂　消防馳援救出祖孫3人

桃園男假裝開製麵廠　但這裡不賣麵粉…他在賣白粉

陸漁船越界捕撈愈來愈過分！竟然還有「海上加油船」　海巡扣回全船大消毒

快訊／高雄大樹舊鐵橋附近驚見「1男浮屍」！　身分待釐清

櫃姐淪落擺攤生意差　雞肉男一時嘴賤「晚上陪睡5千元」下場慘

畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

半裸男持西瓜刀闖火鍋店亂揮…警壓制猝死　父親慟：壓到沒呼吸

福義軒竟是血汗工廠！　女移工斷手意外查出「多次違法超時工作」重罰15萬

懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

人妻洗澡不關門！小王「懂暗示」矜持辯：把她當妹妹看…綠帽夫獲償10萬

孟耿如婚禮因疫情喊卡：延期1年！　和黃子佼陷掙扎「小孩一定要生出來」

醫療物資抵港口！　帛琉大使發文謝台灣：TaiwanCanHelp

鋒面逼近！午後全台轉雨　一張圖看懂「降雨熱區」在哪裡

遠雄人壽提供12項服務措施！防疫免出門　直接線上解決保單瑣事

中職／全球第一位站上打擊區　王威晨：不想要有此經驗

快訊／「機械停車故障」夫妻帶孫女出遊遇驚魂　消防馳援救出祖孫3人

護唇膏的6種隱藏版神用法　撫平髮絲毛躁、還能防腳痛！

前後任女友竟然是「姐妹」　溫昇豪狂被虧「中央空調」

高雄人也愛吃！40年招牌排骨酥湯　湯清甜、輕咬就骨肉分離

獨家追蹤／對不起！你不准飛台灣 被註記黑名單台幹「硬闖被攔截」

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

高雄火車撞聯結車！台鐵損失3.2億　將向肇事司機求償

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

酒店小姐來源管道揭密！　「潮男部隊」曝基本5條件

遭「警方壓制後」猝死　家屬怒：執法過當

林森北歇業　「口香糖伯」落寞坐酒店門口

南投深山驚見無名男屍　山友聞腐臭報案

福義軒多次違法超時工作重罰15萬

「泰籍正妹便服店」直擊　男女親密擁吻熱舞

花蓮男用餐到一半　遭4黑衣惡煞持刀「狂砍10秒」！

畫面曝！惡男插隊逼女藥師賠償口罩

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

老司機還原「酒店帳單」　7400元外買內容揭曉

更多熱門

相關新聞

黑狗拖小粉床「找媽媽陪睡」超Q

黑狗拖小粉床「找媽媽陪睡」超Q

米克斯真的好聰明！高雄市網友孫偉誌飼養的毛寶貝「耐吉」超可愛，每次看到媽媽去睡覺，一定自動拖著「粉紅小床床」，來到房間與媽媽一起睡覺。哥哥將耐吉的行為拍下來，分享到狗狗社團後萌暈許多人，很多人大讚「真是貼心的兒子」。

駁二「青春設計節」取消實體展覽

駁二「青春設計節」取消實體展覽

妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢逼簽30萬本票

妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢逼簽30萬本票

貓霸佔床房客求救　闆娘教搖搖法

貓霸佔床房客求救　闆娘教搖搖法

恐怖！高雄駁二驚爆風箏線割頸傷人

恐怖！高雄駁二驚爆風箏線割頸傷人

關鍵字：

駁二擺攤陪睡

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面