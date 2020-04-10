確診+2例感染足跡曝光　台灣新增1死「死亡率1.57%」...英法先進國都破10%！

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增2例確診，均是境外移入病例。目前全國累積感染人數達382例，非本土達328例、占比85.8%，另有6人不幸死亡、死亡率1.57%，91人解除隔離，其餘持續住院治療中。

新增死亡案例為案101（70多歲男性)、埃及旅遊團團員，本身就有慢性病史，3月20日檢查發現肺部浸潤明顯增加，出現呼吸窘迫情形，轉至加護病房隔離治療，後因肺炎持續惡化，不幸於4月9日病逝。

值得注意的是，目前全球新冠肺炎整體死亡率約6%，法國（13.10%）、英國（11.56%）、義大利（12.67%）等歐洲先進大國死亡率都超過10%，中國大陸則為4.07%，我國目前為1.57%，醫療表現較世界各國為優。

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《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）

4月10日新增2例：

案例382：60多歲 男性 案378丈夫

2月16日至3月29日與妻子案378（60多歲女性）一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列接觸者居家隔離，至今無症狀，4月7日安排接觸者採檢，於今日確診。

案例381：20多歲 女性 華航CI011班機

美國就學、3月30日入境，華航CI011同班機旅客已有10人確診，因此由居家檢疫改列為居家隔離對象，4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日安排就醫採檢，於今日確診。