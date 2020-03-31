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動武機率低！鍾家聲：大陸教訓台灣方法太多　籲「應維持和諧關係」

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

台海近期軍事活動頻繁，情勢緊張。對此，退役海軍陸戰隊中將副司令、現任海軍陸戰隊退伍隊員協會總會理事長鍾家聲指出，大陸教訓台灣方法太多，動武機率低，「兩岸關係升溫下去不是辦法，台灣應該要回復到維持均衡關係，不要太依賴美國，和大陸維持和諧關係。」

▲▼ 鍾家聲接受《中評社》專訪。（圖／中評社）

▲ 鍾家聲接受《中評社》專訪。（圖／中評社）

鍾家聲31日在接受《中評社》訪問時，針對近期的台海形勢進行分析。他表示，大陸海空兵力漸漸變強，重點區域放在南海，美國不會放棄左右南海獲得利益，大陸也絕不會放棄南海主權，台海部分，只要台灣不持續刺激，相信就不會產生更大的威脅。

鍾家聲指出，台海最緊張是在1996年因李登輝引起，馬英九任內因兩岸交流趨緩，但蔡英文政府上任後兩岸關係又降到冰點，加上美國通過對台有利法案，大陸肯定火冒三丈，「中美台關係要維持均衡，馬英九任內未過度偏美，也避免把兩岸關係搞壞；但蔡英文一面倒向美國，甚至被當成一顆棋子，都以美國馬首是瞻。」

他認為，兩岸緊張升溫下去不是辦法，台灣應該要回復到維持均衡關係，不要太依賴美國，美國通過任何友台法案，都不要高興太早，真正打仗美國會來幫忙？這些友台法案實質上沒有什麼意義，問題就在台灣有沒有刺激中共。

▲▼中國海軍23日公布，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

▲中國海軍3月23日公布，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空，展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

最近中方飛機沿著東岸、「海峽中線」飛，美方飛機也同時在繞，兩邊有點較勁的味道。鍾家聲認為，真正能夠發生衝突的機會不大，兩方就是在秀武力，尤其大陸航空母艦建造完成之後，重點都往南海去，台海這裡，只要台灣做的不要太過火，台灣和大陸維持一個和諧的關係，兩岸不要搞得太激烈、太大的衝突，要引起戰爭的機會相信不大。

他建議，台灣三軍部隊持續維持高度警戒，因為大陸這段時間不得不出來沿著台海和東岸做遠洋的戰備訓練，這免不了的，尤其大陸海空兵力漸漸變強，還有北海、東海、南海三個艦隊，並都配備一個陸戰旅，但真正重點還是擺在南海艦隊；陸戰旅是兩棲作戰，並非只有針對台灣，南海那麼多島嶼，也是用得上的。

鍾家聲指出，在這段時間，中美之間的角力可能停不了，但是疫情慢慢擴展，兩岸之間動武的機會也比以前降低很多，且動武沒意義，大陸教訓台灣方法太多了，譬如封鎖台灣，不准任何船隻靠近、飛機進入，那台灣就垮掉了。

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