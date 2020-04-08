羅斯福艦長求助遭撤職…我軍怎麼作？　陸參謀：按照指揮體系向上反映

▲馬文君質詢陸軍參謀長陳忠文。（圖／翻攝國會轉播）



記者蔡文鈴／台北報導

美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71）爆發新冠肺炎疫情，艦長克勞齊上校（Brett Crozier）因向國防部及媒體求助，遭到拔官撤職。對此，國民黨立委馬文君8日質詢陸、海、空軍參謀長，「如過你是那個艦長，會怎麼作？」

外交國防委員會邀請國防部部長嚴德發及退輔會主委嚴德發報告「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」，並備質詢。

羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）日前爆出新冠肺炎疫情，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）為保護艦上4000多名官兵生命安全，緊急投書向美國海軍部、媒體求援讓艦艇上的士官兵下船檢疫，但事後卻遭到解職，理由是在疫情爆發處理問題上沒有展現應有的專業行為。

對此，馬文君8日質詢時表示，這個艦長是一個吹哨者，結果美國海軍部的部長解職，「如果你們是那位艦長會怎麼作？」

陸軍參謀長陳忠文表示，會向上反映狀況尋求支持 ，若沒有獲得正面回應，也會跟官兵說清楚講明白 。馬文君追問如何向官兵說明白？是會像艦長一樣還是聽上意犧牲官兵？陳忠文說，「危險的狀況，報備之後，影響第一線，我們會斷然處置。」

至於怎麼麼斷然處置，是繼續隱匿疫情或者像艦長一樣對外批露？陳忠文解釋，「我們有管道向上反映，按照指揮體系向上反映。」

▲美國海軍艦長因艦內官兵感染新冠肺炎，對外求助投書媒體遭到拔官撤職。（圖／翻攝國會轉播）