酒店「示警酒客簡訊」曝光！確診女公關長相甜美　政商名流挫咧等

▲台北某知名酒店女公關，疑似在出現症狀前後還去上班，昨天確診，引起軒然大波。圖為示意照。（翻攝自臉書）

社會中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心陸續公布新冠肺炎（COVID-19）確診個案，昨天驚傳其中一名案例為台北某知名酒店女公關，且疑似在出現症狀前後還有去上班，遭影射有酒女確診的業者上午緊急發出簡訊，告知幹部及酒客，將配合防疫停業14天，但僅聲明配合防疫停業，不願承認是旗下小姐確診。但該家酒店是許多政商名流的最愛，如今傳出女公關確診案例，讓酒客人人自危。

據鏡週刊獨家取得業者發給幹部及酒客的簡訊：各位親愛的幹部：因疫情嚴重，我們公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！XX酒店

▲酒店女公關確診染疫，發給幹部及酒客簡訊，宣告停業到22日。

根據疫情指揮中心公佈，該案例出現輕微發燒、流鼻水等感冒症狀，醫院採檢通報後確診，指揮中心已掌握包括個案同住家人及就醫接觸者等。據酒店幹部透露，確診小姐並不住在台北市，也不是酒店旗下小姐，而是其他經紀公司跑場的小姐，在出現症狀前後仍有去上班，在傳出確診後，也讓店家相當困擾。

台北市政府副發言人戴于文表示，任何確診案例北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調之外，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助，戴于文也說該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒。



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