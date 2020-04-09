兩個媽媽「雪乳夾寶寶」爆紅！前男友被指「劈腿射後不理」提告結果GG了

▲臉書粉絲頁「我和兩個媽媽」先前因為裸胸夾著嬰兒照片一夕爆紅。（翻攝自臉書我和兩個媽媽）

圖文／鏡週刊

臉書粉絲頁「我和兩個媽媽」先前因為裸胸夾著嬰兒照片一夕爆紅，孩子的生母李女前年在臉書透露自己遭前男友劈腿，孩子生下後他也不理會的過去種種，讓許多網友看了相當憤慨，痛斥孩子的爸是渣男。男子看了相當不滿，提告李女與一起經營臉書粉絲頁的閨密邱女，還有當初報導該事件的女記者，判決結果出爐，3人皆獲不起訴。

臉書有超過12萬人追蹤的粉絲頁「我和兩個媽媽」，紀錄李女和邱女兩個閨密撫養小孩的過程和心情，先前因為裸胸夾嬰兒的照片被瘋傳而爆紅。

生母李女於2018年3月發文提到過去跟孩子的爸交往的傷心事，表示前男友大她7歲，原以為自己遇到成熟好男人，能讓孩子有個快樂美滿的家庭，因為兩人說好要一起結婚生子，才沒有吃事後避孕藥。

然而，當李女懷孕期間，前男友卻與一名女子過從甚密，孩子滿月要打預防針，生父藉口不出現，其實是跟曖昧對象喝酒喝到天亮睡過頭，直到她親眼撞見他們兩人肢體親密地走出女子家門，才對這段感情死心。披露這段過去，讓許多粉絲為李女的遭遇抱不平，痛斥前男友是渣男。

事後李女接受媒體訪問，被以「奶夾女嬰正妹起底孩子生父，渣男劈腿射後不理」報導，讓男子相當不滿，而李女還曾私訊他「你想紅我可以讓你更紅」，因此提告李女、邱女和記者3人，涉嫌妨害名譽及恐嚇等罪。

李女和邱女到案時供稱，受訪時只是陳述撫養孩子的心路歷程，也未曾說對方是渣男，並無妨礙名譽之意，由於報導中並未提及男子姓名，身分無從辨識，檢方因此認定罪嫌不足。至於李女遭控告恐嚇部分，因訊息未構成加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，因此也予以不起訴。



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