航艦還是驅逐艦？　「美艦羅斯福號」2艘傻傻分不清

▲ 美國航空母艦「羅斯福號」（CVN-71） 。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國航空母艦「羅斯福號」（ USS Theodore Roosevelt，CVN-71 ）日前因艦長克勞齊（Brett Crozier）對外發送求援信，遭到美國海軍解職，而鬧得沸沸揚揚。不過你知道嗎？其實現役的「美艦羅斯福號」有2艘，除了近期登上新聞版面的「美航艦羅斯福號」，還有一艘「美驅逐艦羅斯福號」。





▲ 美航空母艦「羅斯福號」（CVN-71）的紋章 。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，光是在美國海軍歷史上，就曾經有多艘船艦以「羅斯福」來命名，以分別紀念「老羅斯福」（Theodore Roosevelt）和「小羅斯福」（Franklin D. Roosevelt）兩位羅斯福總統，當然也出現過同時有2艘不同的「羅斯福號」都在服役的狀況。

目前就有2艘「美艦羅斯福號」正在服役中，一艘是最近船上新冠肺炎疫情惡化，艦長遭到解職的「美航艦羅斯福號」（CVN-71），它是為了紀念「老羅斯福」而命名，是美國尼米茲級核動力航空母艦四號艦，於1981年開始建造，1984年正式下水，隨後在1990年作為美國海軍在波斯灣戰爭中最主要的作戰武力之一。2001年九一一事件發生時，美國也緊急動員包括羅斯福號在內的軍力，前往波斯灣地區進行部署任務。

▲ 美驅逐艦「羅斯福號」（DDG-80） 。（圖／翻攝自維基百科）

至於另外一艘「美驅逐艦羅斯福號」（DDG-80），則是為了紀念「小羅斯福」以及他的夫人愛蓮娜（Eleanor Roosevelt）而命名，是美國海軍「伯克級」（Arleigh Burke）驅逐艦的第30艘，於1997年開始建造，1999年正式下水，並從2000年開始正式服役。

▼ 美驅逐艦「羅斯福號」（DDG-80）的紋章 。（圖／翻攝自維基百科）