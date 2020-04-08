中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

記者張君豪／台北報導

形象健康清新，外型陽光亮麗的中信兄弟職棒啦啦隊員陳波波居然無端遭網友洗版攻擊，指涉她兼差賣淫，Boboo不堪其擾決定挺身報警提告，8日《ETtoday新聞雲》記者電訪Bobo經紀人證實，目前Bobo已向台北市大安警方提告妨害名譽，警方目前正調閱網友IP資料追查。

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹Bobo遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹Bobo遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

中信兄弟啦啦隊員陳波波經紀人表示：陳波波無端遭網友言語霸凌糾紛，肇因在3月9、10日的中職熱身賽網路直播平台，一名暱稱rnmi978網友在賽程播放過中留言「...有在兼差，可以私訊他，台北，一炮一萬唷」等暗指賣淫不實指控引發網友熱烈討論。

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹陳波波遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

Bobo經紀人盧怡榕接受電訪表示：「部分網友不分青紅皂白就隨著這名網友惡意起舞，這種毫無證據的網路霸凌言論，跟韓國之前性剝削霸凌被害女子的N號房事件有什麼不一樣？」

經紀人表示，bobo擔任中信兄弟隊啦啦隊員已邁入第4年，平常也擔任兼差模特兒，短期擔任直播主，臉書粉專擁有5萬粉絲，平常工作認真且生活自律，從來不上夜店、交友圈也相對單純，未料這名Ｒ網友連續在3月8、9日兩天熱身賽幾乎以偏執瘋狂方式留言洗版，對此Bobo經熱心粉絲截圖蒐證後決定不在隱忍出面提告，決定透過司法調查討回公道。

R姓網友的惡質留言洗版，還導致不明所以的網友還訊問「多少錢」、「其他人有沒有在一起賣」起鬨、嚴重造成Bobo名譽嚴重受損，經紀人認為根本就是網路霸凌，對此台北市大安警分局證實案件警方依規定受理，警方將會調閱網路IP位置循線偵辦。

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