　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

形象健康清新，外型陽光亮麗的中信兄弟職棒啦啦隊員陳波波居然無端遭網友洗版攻擊，指涉她兼差賣淫，Boboo不堪其擾決定挺身報警提告，8日《ETtoday新聞雲》記者電訪Bobo經紀人證實，目前Bobo已向台北市大安警方提告妨害名譽，警方目前正調閱網友IP資料追查。

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹陳波波遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹Bobo遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹陳波波遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹Bobo遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

中信兄弟啦啦隊員陳波波經紀人表示：陳波波無端遭網友言語霸凌糾紛，肇因在3月9、10日的中職熱身賽網路直播平台，一名暱稱rnmi978網友在賽程播放過中留言「...有在兼差，可以私訊他，台北，一炮一萬唷」等暗指賣淫不實指控引發網友熱烈討論。

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹陳波波遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中信兄弟職棒啦啦隊員正妹陳波波遭網友霸凌指涉賣淫，經紀人證實已向警方提告。（圖／記者張君豪翻攝）

Bobo經紀人盧怡榕接受電訪表示：「部分網友不分青紅皂白就隨著這名網友惡意起舞，這種毫無證據的網路霸凌言論，跟韓國之前性剝削霸凌被害女子的N號房事件有什麼不一樣？」

經紀人表示，bobo擔任中信兄弟隊啦啦隊員已邁入第4年，平常也擔任兼差模特兒，短期擔任直播主，臉書粉專擁有5萬粉絲，平常工作認真且生活自律，從來不上夜店、交友圈也相對單純，未料這名Ｒ網友連續在3月8、9日兩天熱身賽幾乎以偏執瘋狂方式留言洗版，對此Bobo經熱心粉絲截圖蒐證後決定不在隱忍出面提告，決定透過司法調查討回公道。

R姓網友的惡質留言洗版，還導致不明所以的網友還訊問「多少錢」、「其他人有沒有在一起賣」起鬨、嚴重造成Bobo名譽嚴重受損，經紀人認為根本就是網路霸凌，對此台北市大安警分局證實案件警方依規定受理，警方將會調閱網路IP位置循線偵辦。

【其他新聞】

►快訊／「刀架陳時中脖子上」超狂陸生發死亡威脅　刑事局約談PO文大學生到案

快訊／不滿店家態度差！　公館中年男用餐亮塑鋼扁鑽刺傷2店員被捕

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天亡」　男嬰還在ICU急救
美女名醫被投訴「看診不戴手套」　揭內幕反擊衛生局！
驕傲！全球22廠搶著要「台灣快篩試劑」　歐盟、波蘭都來了
快訊／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

快訊／北市貴陽街口自小客「四輪朝天」　疑擦撞分隔島後翻覆

超商神鬼店員！鑽「店到店取貨」漏洞　用假帳號A走306萬金飾

快訊／55歲台中狼「衝動性侵」　6歲女童勇敢指證...法官裁定羈押

2人婚姻都不順…小學同學會重逢衝摩鐵「激烈交纏」　人妻悔：我一直抗拒

小三圖謀篡位！拍不露臉性愛片逼正宮離婚　偷吃男「小拇指」露餡慘悲劇了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

快訊／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

快訊／北市貴陽街口自小客「四輪朝天」　疑擦撞分隔島後翻覆

超商神鬼店員！鑽「店到店取貨」漏洞　用假帳號A走306萬金飾

快訊／55歲台中狼「衝動性侵」　6歲女童勇敢指證...法官裁定羈押

2人婚姻都不順…小學同學會重逢衝摩鐵「激烈交纏」　人妻悔：我一直抗拒

小三圖謀篡位！拍不露臉性愛片逼正宮離婚　偷吃男「小拇指」露餡慘悲劇了

交往後超專情！號稱「前渣男」星座Top3揭曉...花心射手：丈夫潛力股

韓國N號房嚇壞婦團！私密片外流　53%加害人來自前任伴侶的「復仇式色情」

「首超美」奪全球專利申請數第一！趙立堅：中國已成創新和知識產權大國

《瘋狂麥斯3》名導89歲驟逝　羅素克洛發文痛悼：人生導師

疫期高鐵、機捷實行減班　華泰名品城4/13起調整營業時間

台13線三義路段自來水管破　路基掏空「砂石車卡路面」雙向封閉

合庫寮國永珍分行明日開業　掌握湄公河流域商機

幸福光芒遮不住！曾之喬「嫩白美肌」拿下凡士林代言

柯文哲喊話「一次買28片口罩」　486先生開嗆：當初怎會投這廢物

貪便宜想買50年中古屋　專家：耐用臨界點看「土地」價值

社會熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

加油站工讀生亂回「我確診」　最高罰300萬

月嫂女王肉片瘋傳　多金帥男喊「那不是我」

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

侵權10億元！楓林網遭查封：還有一口氣

台中惡狼性侵6歲女童「聲押關鍵」曝！

81歲夫養小三20年　75歲嬤氣炸狂甩巴掌斷假牙：還我青春

即／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

檳榔妹嗆正宮功夫不行：他說很鬆！跩喊：要教妳嗎？

更多熱門

相關新聞

至少再打4場自辦　洪總:沒練會倒

至少再打4場自辦　洪總:沒練會倒

中職確定將開幕戰延至4月11日，富邦悍將14日打完官辦熱身賽，全隊回到淡水宿舍，16日展開練四休一的行程，官辦熱身賽打完之後，至少會再打4場自辦熱身賽，總教練洪一中說，已確定和中信兄弟、味全龍交手，對戰樂天桃猿應會等到4月初。

疫情影響　中職創空前3紀錄

疫情影響　中職創空前3紀錄

擔憂新冠肺炎　官辦熱身賽首取消

擔憂新冠肺炎　官辦熱身賽首取消

ELEVEN獨家轉播　中職官辦熱身賽

ELEVEN獨家轉播　中職官辦熱身賽

熱身賽可能取消　韓職本周決定

熱身賽可能取消　韓職本周決定

關鍵字：

大安警分局陳波波陳bobo中職啦啦隊熱身賽

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面