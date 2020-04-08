快訊／衝夜店居家檢疫男100萬預期未繳　今函送法務部強制執行

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府8日表示，居家檢疫之黃姓男子擅離處所外出去夜店，經裁罰100萬元，截至今日未繳款，已函送法務部行政執行署執行。

中央疾病管制署通報本市衛生局，台北市大安分局今天清晨擴大臨檢，經現場透過「M-POLICE」連線，在忠孝東路某夜店查獲一名民眾，家住新北市三重區，違反居家檢疫規定外出，新北市衛生局表示，將從重罰處100萬元，並且強制安置。衛生局也再度呼籲，為自己也為他人好，居家檢疫民眾於十四天檢疫期間不得外出，違者將重罰10萬至100萬元。