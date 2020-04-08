新快篩試劑「15分鐘有結果」未來可普篩？　陳時中曝「考慮關鍵」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國也積極研發快速篩檢、疫苗和治療藥物，而國家衛生研究院也傳出快篩試劑好消息，因此外界也相當關注是否未來可以做普篩？對此，指揮官陳時中說，相當樂見快篩成果，但要等待相關成果出來，看專一性跟靈敏度，針對適用範圍和有效性，才能進一步做研判。

國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究合作，利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），投入新冠病毒快篩試劑開發，目前已能檢測3種病毒，當滴入檢體後，最快15分鐘可完成，未來希望能做得像驗孕棒試劑一樣簡單好用。

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國衛院表示，目前所開發的快篩試劑，已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白（spike protein）。當檢體滴入後，測試線與對照線皆為顯現，如果呈現2條線為陽性，只有呈現1條線，就代表為陰性，整個測試時間約在15分鐘左右可完成。

對此，陳時中坦言，對這樣的成果非常高興，快篩是目前進展最快的，相當樂見這樣的成果，是否會用在普篩，仍要等待相關成果出來後，針對專一性跟靈敏度整體情況來決定適用範圍。

